به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی عصر چهار شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور حجت‌الاسلام علی یونسی مشاور ارشد و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی برگزار شد، اظهار داشت: توانمندی بندر مرزی آستارا در بحث گردشگری و توسعه صادراتی، این شهر را به نقطه‌ای تعیین‌کننده و حساس در منطقه تبدیل کرده است.

وی افزود: با توجه به موقعیت ممتاز مرزی بودن و برخورداری از پتانسیل بالا در زمینه گردشگری، در کنار سایر ظرفیت‌ها آستارا می تواند به قطب درآمدزایی کشور و قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود.

فرماندار آستارا با بیان اینکه مرز امن آستارا قابلیت توسعه همه‌ جانبه استان گیلان را دارد، افزود: باید با توزیع امکانات و ایجاد زیرساخت‌های لازم در این شهرستان گردشگرپذیر، آستارا را به عنوان نماد توسعه‌ یافتگی استان در پیشانی کشور معرفی کرد.

شفقی بر اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌های در دست احداث آستارا و رفع مشکلات این شهر مرزنشین تأکید کرد و گفت: آستارا با داشتن گمرک فعال و بندر تجاری و راه‌های زمینی و دریایی با اروپا دارای ویژگی‌های خاص است و می‌تواند به عنوان شهرستان معین در همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه اقتصادی با کشورهای حوزه قفقاز نقش‌آفرینی کند.

این مسئول مردم آستارا را دارای فرهنگ غنی دانست و ادامه داد: مردم همواره قدردان تلاش‌های دولت و نظام بوده‌اند و با توجه به اینکه آستارا به عنوان پیشانی کشور مقابل کشورهای همسایه مطرح است، می‌توان با حمایت‌ها و کمک دولت به طرف توسعه گام برداشت.

وی تصریح کرد: این شهر که هم‌مرز با جمهوری آذربایجان است، پیش از انقلاب اسلامی از جمله محروم‌ترین مناطق استان و کشور به شمار می‌رفته که پس از پیروزی انقلاب و با توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی، مسیر توسعه را در پیش گرفته و در حال جهش به طرف پیشرفت است.

فرماندار آستارا این بندر مرزی را پیونددهنده دو راه‌آهن مهم و بین‌المللی خواند و اظهار داشت: ایجاد خط آهن سبب می‌شود که شمال ایران و در رأس آن استان گیلان و بندر مرزی آستارا به یک هرم بزرگ توسعه در حوزه مسافری، صادرات، واردات و ترانزیت کالا تبدیل شود.

شفقی افزود: به طور یقین توسعه اقتصادی و بازرگانی آستارا منجر به تحول عظیم اقتصادی در استان گیلان و کشور خواهد شد.

وی احداث سدهای لاستیکی بر روی رودخانه‌های جاری شهرستان آستارا به منظور جلوگیری از هدررفت آب، تسریع در اتمام بیمارستان 132 تختخوابی آستارا و تکمیل طرح ملی شبکه فاضلاب شهری آستارا را از جمله خواسته های مردم آستارا از دولت دانست

شفقی همچنین احداث دومین پل مرزی بر روی رودخانه مرزی آستاراچای به منظور تسهیل در تردد ترانزیت بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، فعال کردن بازارچه مرزی آستارا و تعریض و چهاربانده کردن محور مواصلاتی آستارا به اردبیل را صدور مجوز افزایش شعاع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی تا منطقه ویژه اقتصادی آستارا، رفع موانع اجرای طرح ساماندهی پایانه مرزی آستارا و برخورداری قانونی کارکنان دولت در این شهرستان مرزنشین از فوق‌العاده مرزی را از خواسته‌های مردم این شهرستان شهیدپرور عنوان کرد.