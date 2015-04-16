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۲۷ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۱۷

لیگ دسته دوم فوتبال؛

بعثت کرمانشاه نتیجه را به ایرانجوان خورموج واگذار کرد

بعثت کرمانشاه نتیجه را به ایرانجوان خورموج واگذار کرد

کرمانشاه- تیم بعثت کرمانشاه در آغاز دور برگشت مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتبال مغلوب ایرانجوان خورموج شد تا کار این تیم برای صعود سخت تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه عصر چهارشنبه در آغاز دور برگشت از مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتبال مهمان تیم ایرانجوان خورموج بود که در پایان نتیجه را یه این تیم واگذار کرد.

بعثت که امیدوار بود تا با کسب پیروزی در این مسابقه به جمع مدعیان صعود به مسابقات فوتبال لیگ دسته اول بازگردد، شکست سنگینی را متحمل شده و با نتیجه سه بر یک مغلوب شد تا یک پله نیز در جدول سقوط کند.

نماینده کرمانشاه با ۷ امتیازی که از دیدارهای گذشته خود به دست آورده هم اکنون در رده چهارم جدول قرار دارد، اما با توجه به نزدیکی امتیازها هنوز هم می تواند از شانس صعود برخوردار باشد.

در جدول این گروه تیم آلومینیوم اراک با ۱۱ امتیاز صدرنشین است، خیبر لرستان با ۱۰ امتیاز در مکان دوم قرار گرفته و سپید رود رشت نیز با ۹ امتیاز سوم است.

حساسترین دیدار این هفته بین تیم های آلومینیوم اراک و سپید رود رشت عصر فردا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2535412

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