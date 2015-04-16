تجدید پیمان فرماندهان عالی رتبه ارتش با آرمان های امام راحل

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه و همزمان با در پیش بودن روز ارتش، فرماندهان نیروی هوایی، دریایی و زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در حرم امام راحل با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید پییمان کردند.

در این مراسم علاوه بر فرماندهان نیروی هوایی، دریایی و زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده ولی فقیه در ارتش و جمعی از افسران و کارکنان ارتش با قرائت فاتحه و نثار تاج گل، یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشته و بر ادامه یافتن مسیر و راه امام خمینی(ره) تأکید کردند.

فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با اشاره به آمادگی ارتش در بخش های مختلف برای دفاع از تمامیت ارضی کشور اظهار داشتند که ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از مقام معظم رهبری آمادگی هر گونه جانفشانی و دفاع از کشور را دارد.

مسئولان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران سپس با حضور بر سر مزار بانو ثقفی همسر مکرمه امام راحل از مجاهدت ها و تلاش های این بانوی بافضیلت در همراهی بنیانگذار جمهوری اسلامی تجلیل کردند.

فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی ایران سپس با حضور در بهشت زهرا بر سر مزار شهدای ارتش حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه بر ادامه یافتن راه شهدای انقلاب اسلامی تأکید کردند.