۲۰۰۰ برای اجرای طرح تذکر لسانی در خراسان جنوبی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح پنج شنبه در نخستین نشست شورای معاونین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار کرد: امسال دورههای آموزشی مرتبط با برنامههای ستاد احیای استان برای سطح اصناف، بازاریان، سمنها و هیأتهای مذهبی برگزار میشود.
وی بر برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: اگر برگزاری این دورههای آموزشی در حوزه ادارات و سازمانها عمومیت پیدا کند، در سطح جامعه تأثیرگذار است.
معاون امور تشکلها و سمنهای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی از اجرای طرح خیرین و واقفین در حوزه امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و بیان کرد: براساس برنامهریزی صورت گرفته ۱۲ اردیبهشتماه امسال مصادف با ۱۳ رجب شورای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی صنفهای بازار با حضور مسئولان ارشد استان تشکیل می شود.
حجت الاسلام لطفیان اضافه کرد: علاوه بر این شورای امر به معروف و نهی از منکر برنامه های ویژه ای در بازار اجرا خواهد کرد.
وی، برگزاری دوره آموزشی سمنها و ساماندهی دو هزار نفر در قالب طرح تذکرلسانی را از جمله برنامه های ستاد عنوان کرد و افزود: در این راستا جلساتی را در هفته جاری با مدیریت حوزههای علمیه و اصناف استان داشتهایم.
اجرای وقفیات با نیت امر به معروف و نهی از منکر استان
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه از اجرای وقفیات با نیت امر به معروف و نهی از منکر استان خبر داد و افزود: اجرای وقفیات با نیت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از برنامههای این معاونت در سالجاری با همکاری ادارهکل اوقاف استان پیگیری خواهد شد.
سید محمد محمودی با اشاره به تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و سازمانها در سال گذشته، بیان کرد: در سالجاری ضمن کیفیسازی برنامههای شوراها، بازدید دورهای از دستگاهها و سازمانها انجام میشود.
معاون امور ادارات و سازمانهای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و سازمان، برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان، آموزش یاوران امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش و برگزاری مسابقات ورزشی با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان را از دیگر برنامه های سال جاری برشمرد.
راهاندازی سایت اطلاع رسانی جامع ستاد احیای استان
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی نیز در این نشست از راهاندازی سایت اطلاع رسانی جامع ستاد احیای استان خبر داد و گفت: تجمیع برنامههای حوزه رسانه در روابط عمومی، سبب انسجام بخشی در اجرای برنامههای هدفمند و تأثیرگذار در حوزه اطلاع رسانی خواهد شد.
محمود مقامی ادامه داد: با مساعدت شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، جشنواره رسانه، مطبوعات و خبرگزاریهای با محوریت اولویتهای محوری ستاد احیا در اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
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