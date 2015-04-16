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۲۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰

با حضور فرماندهان سپاه امام علی بن ابی طالب(ع)/

بزرگترین استخر آب درمانی استان قم افتتاح شد

بزرگترین استخر آب درمانی استان قم افتتاح شد

قم - طی مراسمی و با حضور فرماندهان سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) بزرگترین استخر آب درمانی استان قم به مساحت ۹۶ متر در مجموعه ورزشی شهید بنیادی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) در مراسم افتتاحیه استخر آب درمانی مجموعه شهید بنیادی گفت: این استخر به شیوه جدید در سه سطح و ابعاد ۸ در ۱۲ متر، با هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال و با تأسیسات مجزا از استخر اصلی طراحی و ساخته شده است.

یوسف حسنی افزود: همچنین تعمیرات و تغییرات اساسی در استخر اصلی شهید بنیادی شامل کاشی کاری، تاسیسات گرمایی، تصحیح سونای خشک و جکوزی و محوطه سازی با هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال انجام شده است و آماده خدمت رسانی به کارکنان سپاه بسیجیان و عموم همشهریان عزیز است.  

استخر آب درمانی

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) در ادامه این مراسم ضمن تشکر از عوامل اجرایی این پروژه گفت: امروزه انسان به اهمیت ورزش و آمادگی جسمانی به طور کامل پی برده است و برای زندگی در جامعه امروزی علم و جسم سالم مکمل یکدیگر هستند.

رضا حافظی ادامه داد: ورزش و آمادگی جسمانی در نشاط جامعه نقش اساسی دارد چراکه انسان سالم محور توسعه می باشد و ورزش باعث دوری انسان از تنبلی و سستی می شود.

شایان ذکر است در پایان این مراسم که فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب(ع) و جانشین فرمانده و جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم حضور داشتند از عوامل اجرایی این پروژه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

کد مطلب 2535565

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