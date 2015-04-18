منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: رقابتهای جام جهانی و كسب قهرمانی در این میدان بین المللی موارد بسیاری را اثبات كرد، اول اینكه نشان داد فدراسیون كشتی عزم خود را برای جوانگرایی و پشتوانه سازی جرم كرده و صد البته كه در این راه موفق عمل كرده است. دوم اینكه ریسك منطقی و تصمیمات درست كادر فنی و همچنین غیرت و جنگندگی آزدكاران ملی پوش می تواند هر حریفی حتی باتجربه و عنوان دار را به زانو درآورد. مثال این ادعا،‌جدال ایران با تیم آذربایجان بود كه این حریف مدعی و سرمایه دار هیچ حرفی برای گفتن در برابر شیرمردان ایران نداشت و در نهایت مغلوب غیرت و تكنیك ناب كشتی ایرانی شد.

وی تصریح كرد: رسول خادم به درستی مسیر خود را پیدا كرده كه امیدوارم در طول این راه بتواند همچنان مصمم و با قدرت پیش برود. كشتی آزاد ایران نیاز به حضور جوانان آینده دار و باانگیزه ای بود كه در جام جهانی دیدیم این اتفاق افتاده و باید از هم اكنون به رشد و پرورش داشته هایمان برای حضور در رقابتهای جهانی و المپیك بپردازیم.

سرمربی اسبق تیم ملی كشتی آزاد ایران به لزوم حمایت های همه جانبه از فدراسیون اشاره كرد و گفت: بارها گفته ام كه برخی از ورزش‌های پرطرفدار ایران آرزوی حضور در جام جهانی رشته های خود را دارند چه رسد به اینكه قهرمان شوند، اما كشتی ایران همواره در اینگونه میادین حضور داشته و با قهرمانی باعث افتخار و شادی مردم كشورمان شده است. به همین بهانه متولیان ورزش نیز باید حمایتهای بیشتری از كشتی به عمل آورند تا روند پیروزی و قهرمانی این رشته همچنان ادامه داشته باشد.

برزگر در خاتمه اظهار داشت: بزرگترین عامل بازدارنده كشتی ایران در راه رسیدن به قهرمانی و افتخار، بی توجهی و عدم حمایت كافی مولیان ورزش كشور است ومطمئنا اگر تبعیض بین كشتی و رشته‌های پرزرق و برق اما همواره مغلوب ادامه داشته باشد، هیچگاه نمی توانیم سرود جمهوری اسلامی ایران را بارها و بارها در میادین بزرگ جهانی بشنویم.