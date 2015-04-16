هفته عقیدتی فرصتی برای ترویج اندیشه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان بوشهر، سرهنگ حمید خرمدل در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج گفت: هفته عقیدتی فرصتی برای ترویج اندیشه اسلامی و معرفی ابرار و بزرگان علم و اندیشه است.

وی اظهار داشت: در هفته عقیدتی که از یازدهم اردیبهشت ماه همه ساله در سطح سپاه و بسیج آغاز می شود، می بایست نسبت به تبیین اندیشه های شهید مطهری بیش از پیش تلاش کرد و نسل جوان امروز را که تشنه معارف حقیقی دین مبین اسلام هستند را با این اندیشه ها آشنا کرد.

وی تصریح کرد: مطالعه آثار این شهید والامقام برای پی بردن به ژرفای عمیق علمی این استاد شهید راهگشاست و مسئولین امورعقیدتی سیاسی در مجموعه سپاه و بسیج می‌بایست با فراهم ساختن بستر لازم در راستای تهیه و معرفی این آثار ارزشمند برای پاسداران و بسیجیان دین خود را با این شهید والامقام ادا کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب شناخت عمیقی از این شهید والا مقام داشتند و به همین خاطر وی را به شهادت رساندند، افزود: هر روز که تاریخ شهادت ایشان می گذرد، زوایای پنهانی از قاطعیت ایشان در شناخت شبهات دینی و پاسخ های جامع به آنها بر همگان آشکار می شود.

حجت الاسلام حسین دشتی مسئول نمایندگی ولی ففقیه در سپاه امام صادق(ع) نیز بیان کرد: تکریم معلمین در هفته عقیدتی سیاسی باید جدی‌تر گرفته شده و در راستای پاسداشت مقام شامخ شهید مطهری و گرامیداشت معلمین و مربیان عقیدتی و سیاسی با برگزاری برنامه‌های مختلف در سطح سپاه و بسیج از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.