خروج گندم از خراسان جنوبی در صورت ضرورت و با مجوز امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی وجه اله خدمتگزار پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه كميته هماهنگي خريد گندم استان اظهارکرد: مسئولان امر بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند تا دلالان و واسطه ها در بازار خريد و فروش گندم سوء استفاده نكنند و كشاورزان متضررنشوند.

وی، قيمت هر كيلو خريد تضميني گندم از كشاورزان توسط دولت را یک هزار و ۱۵۵ تومان ذكر كرد و ادامه داد: با توجه به ارزيابي هايی كه از لحاظ كيفي به انجام خواهد رسيد اين قيمت مي تواند افزايش يابد.

وي با تاکید بر اینکه كشاورزان براي فروش محصولات خود نبايد معطل شده و يا در سيكل اداري گرفتار شوند، گفت: حداكثر تا ۲۴ ساعت پس از فروش محصول بايد هزينه مربوطه از سوي كشاورزان دريافت شود.

وي با بيان اينكه كشاورزان بايد به سيستم اداری اعتماد كنند، بیان کرد: در غير اين صورت ممكن است دلالان از خلاء ايجاد شده استفاده كرده و با قيمتي پايين تر محصول آنان را خريداری کنند.

وي با بيان اينكه تصميماتي كه در اين كميته اخذ مي شود بايد به نفع كشاورزان باشد، گفت: اين تصميمات بايد بر مبنای يك كار كارشناسي شده، اخذ شود و ضمانت اجرايي لازم را نيز داشته باشد تا در اسرع وقت به مرحله اجرا گذاشته شوند.

استاندار خراسان جنوبی در پايان در خصوص خروج گندم از استان نيز گفت: اين امر بايد با مجوزهاي لازم و در صورت ضرورت از سوي نهادهاي ذي ربط به انجام برسد، در غير اين صورت با متخلفين برخورد خواهد شد.