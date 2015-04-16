ارتقای شاخص های اجتماعی در گرو رشد و فعالیت بانوان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ سونیا پوریامین روز پنجشنبه در همایش عفاف و حجاب با اشاره به اینكه متاسفانه فرهنگ تك روی در جامعه ما به وفور مشاهده می شود اظهار داشت:‌ برای ارتقای شاخص های اجتماعی نیازمند همكاری و پشتیبانی همه دستگاه ها و بخش های جامعه هستیم.

وی بیان کرد: متاسفانه میزان خودباوری بانوان در جامعه ما بسیار ضعیف است و همین مسئله باعث شده است تا برای حضور در جامعه اول به این مسئله بندیشیم كه آیا فعالیت های ما به بنیان خانواده لطمه وارد می سازد یا خیر.

مشاور رسانه ای وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانوان به دلیل وجود جو حاكمیت مردسالاری در جامعه تجربه مدریتی كافی نداشتند.

پوریامین با بیان اینكه در جامعه بانوانی هستند كه كارآمد و شایسته بوده اما متاسفانه تاكنون شناخته و شناسایی نشده اند، افزود: ۸۴ درصد بانوان جامعه خانه دار و تنها ۱۴ تا ۱۶ درصد آن ها شاغل اند و باید یكی از اهداف ما تلاش برای حضور و فعالیت بانوان خانه دار در سطح جامعه باشد چرا كه برخی از آن ها می توانند در جامعه تحول ایجاد كنند.

وی با تاكید بر تعامل مشاوران زن دستگاه های اجرایی با بانوان فعال گفت: در راستای شناسایی بانوان كارآمد و فعال می توان از رسانه های استانی استفاده كرد و جلساتی با بانوان مسئول در هر استان تشكیل داد.

مشاور رسانه ای وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت خاطرنشان كرد: خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت موافق حضور و فعالیت زنان در جامعه هستند و در این راستا توانستیم طرحی در جهت ارتقاء وضعیت بانوان در این وزارتخانه پیشنهاد دهیم.

وی ادامه داد: بانوان باید در حوزه كسب و كار راه های بازاریابی را بیاموزند و بدانند كه چگونه می توانند بازار فروشی برای محصولات تولیدی خود ایجاد كنند.