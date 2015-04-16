پهنای باند اینترنت دوبرابر شد/ لزوم ارتقای پهنای باند در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در جمع تعدادی از فعالان و نخبگان حوزه ICT ضمن ابلاغ سلام رییس جمهور به همه فعالان و نخبگان و دانشگاهیان حوزه ict استان گیلان گفت: یکی از مهمترین برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید واگذاری کارها به بخش خصوصی است.

وی افزود: دولت نه قصد تصدی گری دارد و نه قصد رقابت با بخش خصوصی، بلکه هدف دولت فراهم کردن بسترهای لازم برای بخش خصوصی است تا فعالیت خود را گسترش دهد.

وی با اشاره به طرح حمایت زنجیره وار بخش خصوصی از یکدیگر گفت: شرکتهای بزرگ و دارای سرمایه می توانند در کنار دولت با سپردن بخشی از کارهای خود به شرکتهای کوچکتر و نوپا یک زنجیره حمایتی را در یک استان و یا کشور ایجاد کنند که این موضوع به نفع هر سه طرف است.

وزیر ارتباطات با اشاره به بخشی از برنامه های اصلی خود در ابتدای قرار گرفتن در این سمت گفت: بنده به مجلس و همکارانم تاکید کردم که یکی از مهمترین اهداف وزارت ارتباطات در این دوره توجه ویژه به فعالان ict و بخش خصوصی است تا بتوانیم در نهایت در زمینه تولید محتوا خودکفا شویم.

وی گفت: نهضت تولید محتوا بر اساس همین سیاست شکل گرفت که در آن هدف اصلی حمایت از فعالان، نخبگان، پژوهشگران، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای خصوصی حوزه ict برای تولید نرم افزارها، برنامه های کاربردی و محتواست تا ضمن رونق کسب و کار این حوزه و شکل گیری رقابت سالم و سازنده، امکانات و فناوریهای لازم برای مردم فراهم شود.

واعظی با درآمدزا خواندن عرصه ICT گفت: تنوع محصولات و خدمات و جذابیتهای موجود در حوزه ICT سبب شد تا همیشه فضا برای فعالیت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات با اشاره به طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: بن‌مایه اقتصاد مقاومتی، سپردن کار مردم به خود آنهاست.

وی با بیان اینکه در کشور به لحاظ نرم افزاری پیشرفته هستیم، تصریح کرد : جوانان، فارغ التحصیلان و پژوهشگران این مرز و بوم از هوش و استعداد بالایی برخوردارند و این ویژگی ها بارز جوانان کشورمان موجب می شود که ما به لحاظ نرم افزاری مشکلی نداشته باشیم

واعظی با اشاره به ضرورت توجه به گسترش زیرساختها گفت: متاسفانه در چند سال گذشته در حوزه زیرساخت فعالیت و سرمایه گذاری چشمگیری نشده است.

وی افزود: برای تحقق شبکه ملی اطلاعات و بهبود کیفیت اینترنت نیاز مبرمی به گسترش زیرساختها و افزایش پهنای باند داشتیم که در این زمینه تا به امروز فعالیتهای چشمگیری صورت گرفت و پهنای باند دو برابر شد.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمانی پهنای باند نداشته باشد، قابل قبول نیست، تصریح کرد: در زمان حاضر، پهنای باند در گیلان هفت گیگا بایت است که می تواند به ۳۲ گیگا بایت برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برنامه های گسترده در بخش زیرساخت ها اشاره و اظهار کرد: اپراتور چهارم پروژه بزرگی است که در پیش داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گیلان نیز در این نشست گفت: اختیارات دستگاه های اجرایی در گیلان در ارتباط با تصمیمات کلان استانی بسیار محدود است.

صفرعلی کریمی پاشاکی با اشاره به اجرای دولت الکترونیک افزود: هنوز مدیریت واحدی برای انجام دولت الکترونیک نداریم.

وی اظهار داشت : دغدغه ما این است که کمیته فناوری پیاده سازی دولت الکترونیک با جدیت دنبال شود و ما در دولت تدبیر و امید با تلاش به دنبال این کار هستیم.

رییس پارک علم و فناوری گیلان نیز در این نشست گفت: علیرغم همه پیشرفت ها در حوزه علوم مختلف، نانو و امور هسته ای نیاز به کار و تلاش بیشتر داریم.

مجید متقی طلب با اشاره به مشکل پهنای باند و موضوع اینترنت در این استان افزود: شرکت های دانش بنیان با توجه به کارشان از کندی اینترنت در گیلان گلایه دارند.

وی در ادامه با بیان بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات در استان گیلان اظهار کرد: برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای مدیران و فرمانداران، تاسیس اولین مرکز رشد فناوری اطلاعات (IT)، تشکیل کمیته راهبری IT، تشکیل کمیته های آموزشی برای کارکنان دولت و برگزاری دوره ها برای واجدین شرایط و تلاش برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای عملیاتی کردن سند جامع فناوری اطلاعات از جمله این اقدامات است.

متقی طلب ادامه داد: کمک به توسعه بخش خصوصی و حمایت بخش های مختلف دولت همراه با نظارت و کنترل، تنها راه برون رفت از شرایط رکود در فناوری اطلاعات استان، ارتقاء فناوری و اشتغال فارغ التحصیلان و تسهیل در امور مردم است.

همچنین در این نشست هر یک از فعالان حوزه ICT به بیان برخی از مسایل و مشکلات خود پرداختند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از نشست یاد شده از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان بازدید و از نزدیک در جریان طرح ها ارایه شده از سوی این شرکت ها قرار گرفت .