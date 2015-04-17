تعیین وضعیت کاروان های جا مانده عمره دانشجویی

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو کلیه پروازهای عمره در خصوص اینکه آیا سهمیه دانشجویان عمره گذار برای آنها حفظ می شود، گفت: هنوز در این زمینه تصمیم گیری نشده است در این زمینه شورای سیاست گذاری تصمیم گیری می کند.

وی درخصوص تعیین وضعیت کاروان های جا مانده نیز گفت: دراین زمینه ستاد عمره دانشگاهیان اطلاعیه ای صادر کرده است که به شرح زیر است:

«بر اساس ابلاغ دولت، کلیه پروازهای عمره از تاریخ ۲۴ فروردین ۹۴ تا اطلاع ثانوی لغو شده است که شامل باقیمانده پروازهای دانشجویی نیز می شود.

دانشگاهیانی که کاروان بندی شده اند و مبالغ عمره هم از حساب ایشان کسر شده است، متحمل خسارتی نمی شوند و مبلغ برداشت شده به زودی به حساب ایشان عودت داده می شود.

در صورت راه اندازی مجدد سفر عمره و تخصیص سهمیه به دانشگاهیان،سهمیه افراد جامانده محفوظ خواهد بود.

مدارک دانشجویان تا دو هفته آینده از طریق دفاتر ستاد در استان ها و رابطین دانشگاهی به زائرین عودت داده خواهد شد.(زمان دقیق آن اعلام می شود.)

با توجه به لغو عمره، کلیه کلاس های آموزشی عمره در تهران و سایر استان ها لغو شده و باقیمانده جلسات برگزار نخواهد شد.

دانشگاهیان می توانند در دوره بعدی عتبات بدون قرعه کشی از سهمیه عتبات دانشگاهیان استفاده کنند.

پسران مشمول که مجوز خروج از کشور آنها توسط ستاد گرفته شده است، به صورت سیستمی طی روزهای آینده این مجوزها باطل شده و دانشجویانی که خودشان اقدام نموده اند می بایست جهت باطل کردن مجوز خروج از کشور اقدام کنند.»

آغاز مرحله دوم اعزام دانشجویان به عتبات عالیات مرداد و شهریور ماه

وی درباره تعداد دانشجویانی که به عتبات اعزام شدند نیز گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از دانشجویان در تعطیلات ایام نوروز تا ۲۰ فروردین ۹۴ به عتبات عالیات اعزام شدند و اعزام های جدید در مرداد و شهریورماه خواهد بود.