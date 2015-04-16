سفرمسئولان به شهر معادن ایران/ بازدیداز خط تولید کنسانتره آهن

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی بافق امروز با حضور مدیرعامل صندوق فولاد کشور در بافق آغاز شد.

مسلم دریه، مدیرعامل صندوق فولاد کشور درمراسم کلنگ زنی و آغاز به کار ساخت پروژه بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان اظهار داشت: حضور در جمع خیران نیک اندیش و خدمتگزار، مایه افتخار و خرسندی است و برای این صندوق و اعضای آن، شرکت در حوزه سلامت و زنجیره خدمت به مردم این شهرستان فرصتی طلایی و موهبتی الهی است.

وی با بیان اینکه سلامت جامعه از اولویت های کاری وزارت تعاون است، بیان کرد: این وزارتخانه در حوزه بهداشت و درمان پیشگام بوده و همکاری تنگاه تنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت وجود دارد.

این مسئول ادامه داد: ما هم در مجموعه شرکت سنگ آهن به مدیرعامل آن تاکید می کنیم که چون این خدمت برای مردم محروم شهرستان بافق و بازنشستگان معادن است، در بحث تامین بودجه تا آنجا که مقدور است از هیچ کوششی دریغ نکنند.

آغاز احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی بافق/کمک ۳۰ میلیارد ریالی مدیرعامل صندوق فولاد کشور به بیمارستان

فرماندار بافق هم در این مراسم با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه اعتباری بالغ بر ۹۶۰ میلیارد ریال نیاز است، اظهار داشت: هزینه ساخت این بیمارستان باید از محل اعتبارات ملی تامین شود ولی اگر مساعدت صندوق و شرکت سنگ آهن در حد ۵۰ میلیارد ریال باشد، کار از هم اکنون آغاز خواهد شد.

سید مهدی طلایی مقدم افزود: این بیمارستان با زیربنای ۱۱ هزار و ۷۰۰ متر مربع، کنار ساختمان قبلی بیمارستان ولی عصر (عج) احداث می شود و در بیمارستان جدید ایجاد تمام بخش ها تحت عنوان بخش های مرکزی جنرال بیمارستانی پیش بینی شده است.

طلایی مقدم یادآور شد: با آغازعملیات اجرایی ساخت این بیمارستان از محل اعتبارات خیری، راه برای گرفتن اعتبارات ملی باز خواهد شد و تحت عنوان پروژه نیمه تمام قابل پیگیری برای وصول اعتبارات تکمیلی خواهد بود.

پس از سخنان فرماندار بافق، مدیرعامل صندوق فولاد برای پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد ریال قول مساعد داد و مقرر شد شرکت سنگ آهن مرکزی هم حدود ۲۰ میلیارد ریال به ساخت این بیمارستان کمک کند تا کار ساخت و ساز آن از هم اکنون آغاز شود.

بازدید از طرح بازیافت آب از فاضلاب در بافق

در ادامه این سفر، مسئولان از طرح بازیافت آب از فاضلاب نیز بازدید کردند. این طرح به مدت سه سال توسط شرکت سنگ آهن اجرا می شود و به مدت ۳۶ سال از آب استحصال شده آن ۱۲۰ لیتر در ثانیه توسط این شرکت بهره برداری خواهد شد.

طرح فولاد بافق کسری نیز از دیگر طرح های بازدیدی در این سفر بود.

مدیر پروژه فولاد کسری در این بازدید اظهار داشت: زیر ساختهای این طرح با دیوارکشی حصار سایت، لوله کشی آب، مجوز پنج خط تلفن و ... انجام شده و در آینده نزدیک با شرکت های اروپایی، کره و چین عقد قرارداد خواهد کرد و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

فولاد کسری برای ۶۰۰ نفر اشتغالزایی می کند

رحمان مظفری خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون ۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی این شرکت با ظرفیت اسمی یک میلیون تن در سال با اعتباری حدود ۱۵ هزار میلیار ریال و اشتغالزایی برای ۶۰۰ نفر به زودی آغاز می شود.

طرح اصلاح خط تولید کنسانتره نیز از دیگر واحدهای معدنی بود که امروز مورد بازدید مدیرعامل صندوق فولاد کشور، نماینده مردم بافق در مجلس، فرماندار بافق و جمعی دیگر از مسئولان این شهرستان و استان یزد قرار گرفت.

ایرج آقاجانی، مدیر طرح اصلاح خط تولید کنسانتره در این بازدید اظهار داشت: این طرح سالانه با تولید ۳٫۲۵ میلیون تن کنسانتره آهن با عیار بیش از ۶۷٫۵ درصد آهن قابل استفاده در کارخانجات گندله سازی فعالیت می کند.

به عیار آهن مورد نیاز کارخانه فولادسازی افزوده می شود

وی عنوان کرد: پروژه اصلاح خطوط تولید کنسانتره در کنار معدن چغارت بافق احداث شده که با احداث این خط حدود ۱.۵ درصد به عیار آهن مورد نیاز کارخانه فولادسازی افزوده می‌شود.

آقاجانی بیان کرد: محصول خط موجود به دلیل پایین بودن عیار آهن، مناسب فولادسازی به روش احیا مستقیم نیست و با فعالیت خط اصلاح، عیار آهن از ۶۶ درصد به ۶۷.۵ درصد افزایش می یابد.

سایت استخراج معدن چغارت نیز امروز مورد بازدید مسئولان قرار گرفت.

استخراج سالانه ۸ میلیون تن سنگ ‌آهن از معدن چغارت

مدیرعامل صندوق فولاد کشور در این بازدید از اقدامات اخیر معدنکاران به عنوان دستیابی به اکتشاف و ذخیره جدید یاد کرد و آن را مبارک خواند.

از معدن چغارت، سالانه بیش از هشت میلیون تن سنگ آهن استخراج می شود.

معادن سنگ آهن چغارت بافق و سه چاهون طبق اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۹۱ به بخش خصوصی واگذار شد و صندوق بازنشستگان فولاد کشور، ۷۱.۵ درصد از سهام این معادن را خریداری کرده است.

گندله سازی سه چاهون نیز در این سفر یک روزه به بافق مورد بازدید قرار گرفت. این کارخانه با تولید سالانه پنج میلیون تن گندله، به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

گندله که از نرمه های سنگ آهن و سایر مواد افزودنی حاصل می شود، خوراک کارخانه فولاد است.

کلنگ زمین چمن مجموعه ورزشی سنگ آهن به زمین زده شد

مدیرعامل صندوق فولاد کشور، نماینده مردم بافق در مجلس، فرماندار و امام جمعه بافق و جمعی دیگر از مسئولان امروز همچنین از برخی واحد های جوار معدنی نیز بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت آنها قرار گرفتند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد کشور امروز همچنین کنلگ زمین چمن مجموعه ورزشی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران را نیز به زمین زد.

مسلم دریه در این مراسم با اشاره به ظرفیت ‌های معدنی شهرستان بافق بیان داشت بیشتر جمعیت این شهرستان از قشر زحمتکش و تلاشگر کارگر و معدنکار هستند که ساخت این زمین ورزشی با امکانات مناسب، نیاز ورزشی و تفریحی این قشر را تامین خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد و تقویت روحیه نشاط در افزایش راندمان کاری کارگران تاثیرگذار خواهد بود، عنوان کرد: به همین منظور آمادگی داریم در راستای ایجاد اماکن ورزشی و تفریحی برای مردم شهرستان بافق، سرمایه‌ گذاری کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این مراسم به بیان مشخصات این پروژه پرداخت و اظهار داشت: زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی سنگ آهن بافق در زمینی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع ساخته می ‌شود.

مسعود شریعتی، هزینه ساخت این زمین را پنج میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: این هزینه از محل اعتبارات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق پرداخت خواهد شد.

دو زمین چمن دیگر در بافق احداث می شود

وی به برنامه زمان‌ بندی ساخت زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی سنگ آهن اشاره کرد و اظهار داشت: این زمین تا پایان سال جاری تکمیل و بهره ‌برداری از آن آغاز می ‌شود.

شریعتی از ساخت دو زمین دیگر در سطح شهر بافق خبر داد و عنوان کرد: در نظر داریم یک زمین چمن مصنوعی در محله قلعه و یکی نیز در محله لرد یعنی خیابان شیخ محمدتقی بافقی و بلوار مهدیه احداث کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد کشور امروز همچنین در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث شهرک مسکونی پردیس آهن بافق نیز شرکت کرد.

مسلم دریه در این مراسم اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرفیت های معدنی این شهرستان را خوب ارزیابی کرده است و ما آمادگی داریم با تمام امکانات به بازنشستگان و کارکنان شاغل شرکت سنگ آهن مرکزی خدمت کنیم اما همه اینها منوط به این است که کارکنان تلاش کنند تا چرخ فعالیت صنعتی و معدنی استان یزد و کشور بچرخد و رونق یابد.

وی به سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی هم اشاره و خاطرنشان کرد: باید این شعار مقام معظم رهبری را سر لوحه کار خود قرار دهیم تا به موفقیت های مورد نظر در همه بخش ها دست یابیم.

دریه، توسعه اکتشافات در معدن سنگ آهن چغارت و رسیدن به ذخایر معدنی جدید را اتفاقی مبارک خواند و خاطرنشان کرد: باید به مدیرعامل و دست اندر کاران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق تبریک گفت و از آنها قدردانی کرد.

احداث ۱۰۱۸ واحد مسکونی در شهرک پردیسان آهن

وی اقدام تعاونی مسکن این شرکت را امری پسندیده و قابل تقدیر ارزیابی و تاکید کرد: اگر ظرفیت خاکی قابل توسعه وجود دارد فرصت را فراهم کنید تا همه شاغلان و بازنشستگان واجد شرایط، صاحب مسکن بشوند.

مدیر عامل تعاونی مسکن شرکت سنگ آهن مرکزی بافق هم در این مراسم اظهار داشت: در شهرک پردیس آهن هزار و ۱۸ واحد مسکونی در زمینی به وسعت ۴۰ هکتار ساخته خواهد شد.

عباس یزدانی، هزینه ساخت این واحدهای مسکونی را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این طرح آموزشگاه‌های ابتدایی و متوسطه، کتابخانه، مسجد، آتش نشانی، واحدهای درمانی، اورژانس، تجاری، فضای سبز، شبکه معابر و پیست دوچرخه سواری و پیاده روی پیش بینی شده است.