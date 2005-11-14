وزارت ارشاد گذشته را نبش قبر نخواهد كرد// هرگز از استخدام دستاوردهاي بشري پرهيز نمي كنيم// به وزارت ارشاد فرصت دهيد مسير تحول فرهنگي را در مدت زمان خود و به صورت منطقي طي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" محمد حسين صفار هرندي كه عصر امروز در نوزدهمين همايش سراسري ائمه جمعه كشور و در محل سابق مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، ادامه داد: در پاسخ به كساني كه معتقدند اين شعار ما را به گذشته بازمي گرداند، مي گويم كه ما هرگز از استخدام دستاوردهاي بشري پرهيز نمي كنيم، اما قصد داريم آرمان هاي مورد غفلت آنها را احيا نماييم.

وي خاطرنشان كرد: "تعقيب اين نگاه مستلزم توجه بيشتر به "كيفيت" نسبت به "كميت" است و در ادامه از ائمه جمعه كشور به عنوان اعضاي شوراي فرهنگ عمومي خواست كه هر گاه از مجموعه مديران وزارت ارشاد تعلل در اجراي اين شعار مشاده كردند، به آنها تذكر دهند.

صفار هرندي در عين حال با اشاره به شعار گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه "تساهل و تسامح" بود، گفت : سهله و سمحه در مقام اجرا و در رفتار با مردم از ويژگي هاي رسالت نبي اكرم (ص) بود و نبايد فشار فوق طاقت بشري به جامعه وارد كرد، اما آنچه كه در گذشته اتفاق افتاد تساهل و تسامح در حوزه اعتقادات، آرمان ها و باورها بود كه امري مذموم است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش ديگري از سخنراني خود از سيد رضا تقوي رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور خواست كه اجازه دهد خارج از موضوع بحث، گزارشي از فعاليت هاي چند ماه اخير اين وزارتخانه ارايه دهد.

صفار هرندي با اشاره به اراده و تصميم و برنامه ريزي به عنوان مراحل اجراي اقدامات فرهنگي در جامعه، متذكر شد: متاسفانه رد ناتواني، بي انگيزگي و بي برنامگي را در مقاطع مختلف گذشته مي بينم.

وي افزود: بنا نداشتم كه وجهه پيشينيان را تخريب كنم تا براي خود تشخص ايجاد نمايم، اما ناگريزم كه اعلام كنم تعريفي كه از فرهنگ و هنر در بخشي از مقاطع گذشته ما را به جايگاهي رسانده است كه در حال حاضر در آن قرار داريم.

"در كشور ما، فرهنگ بر اساس فرهنگ غير بومي و فرهنگ سلطه تعريف شده بود و به همين علت مي توان گفت كه شاهد انگيزه و اراده اي براي تغيير فرهنگي در جهت منفي با شدت و ضعف آن بوده ايم".

صفار هرندي گفت: مشكل دوم اين بود كه اگر قرار بود در جايي هم كاري فرهنگي بر اساس سمت و سوي داشته هاي حقيقي مردم ما از جمله اعتقادات ديني و اخلاقيات و تاريخ ملي صورت گيرد، فقدان عناصر مناسب و متناسب باعث شد كه اين خواسته ها و مطالبات تحقق نيابد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه از انتشار كتابي مبتذل در گذشته به عنوان نمونه ياد كرد و گفت: كتابي كه در بازار جمهوري اسلامي عرضه مي شود بايد متناسب با ارزشهاي حاكم بر جامعه ديني و اخلاقي ايران باشد و نبايد به اين ايده خدشه اي وارد شود كه البته در گذشته كساني كه بر مصدر مديريت كتاب بودند به اين مسئله باور قلبي نداشته و به علت فقدان فهم لازم از مسائل باعث شدند اين موضوع خدشه دار شود.

صفار هرندي افزود: اين افراد كه خودرا فقط موظف به اجراي قانون مي دانستند به كتابهايي مجوز دادند كه در زمان مديريت دوستان جديد منتشر مي شود كه مصداق كتاب مبتذل هستند و ما با پرداخت خسارت به ناشران آن از توزيع آن جلوگيري خواهيم كرد. "در ابتداي كار ما در وزارت ارشاد كتابي با وجوز مديريت قبلي درباره جشن هاي 2500 ساله رژيم منحوس شاهنشاهي با هدف جا اندازي فرهنگ منحط بيگانه توزيع شد كه ما آن را جمع آوري كرديم . وقتي كه مساله را بررسي كرديم مشخص شد مسوول اصلي آن فقط به علت خطا در گزينش افراد زير مجموعه اش اين اشتباه را انجام داد و اين مساله باعث شد نه تنها آن مدير، بلكه زير مجموعه هاي وي را اصلاح نماييم".

وي ادامه داد: سامان دادن به امور نشر، در گرو يك نظارت همه جانبه در همه سطوح است و ما به اين سو گام برداشته ايم و امروز افرادي انتخاب شده و يا مي شوند كه خيال جامعه را از اين مساله كه هيچ كتاب فاسدي به جامعه ارايه نمي شود، راحت مي كنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود، به حوزه هاي سينما، تئاتر و موسيقي پرداخت و اظهار داشت: كساني هستند كه به اصل موضوع موسيقي به عنوان يك موضوع نزديك نشدني مي نگرند، اما ظاهرا موسيقي جزئي از زندگي ما است.

صفار هرندي در تشريح اين ديدگاه افزود: نگاه ما به مقوله موسيقي متاثر از نگاه حكومتي است و با آن كه به ديدگاه هاي ساير مراجع و علما و بزرگان دين احترام مي گذاريم ، اما چاره اي نداريم كه در اين حوزه از نگاه مقام معظم رهبري و حاكميت نگاه و برنامه ريزي كنيم.

وي ادامه داد: در مقابل اين نگرش جرياني وجود دارد كه همه كارها را روا دانسته و هنر را قيد پذير نمي داند و مي گويد موسيقي غير مجاز و مبتذل وجود ندارد و حتي به دنبال تحميل اين نگرش است. "كساني هم در جامعه هستند كه مي خواهند ما را تحت فشار قرار دهند كه يا همه تئاتر را بپذيريم و يا از اين هنر بگذريم و ما در برابر اين نگاه تاكيد داريم كه تئاتري مي خواهيم كه مخل مباني جامعه و ارزش ها نباشد".

صفار هرندي در ادامه با تاكيد بر اين كه رسيدن به اين خواسته مستلزم عبور از راه دشواري است، از ائمه جمعه كشور و علماي دين خواست كه به وزارت فرهنگ و ارشاد فرصت دهند تا مسير تحول فرهنگي را در مدت زمان خود و به صورت منطقي طي كند.

وزير ارشاد در ادامه با اشاره به اين كه هنوز برخي انجمن ها و مراكز فرهنگي تحت نظارت اين وزارتخانه قرار نگرفته اند، در عين حال اطمينان داد به شدت جلوي تكرار مسايل نا خوشايندي كه در جشنواره تئاتر ايران زمين در اهواز رخ داد، گرفته خواهد شد.

صفار هرندي گفت: وزارت ارشاد نه تنها در برابر نصايح و تذكرات مشفقانه و اعتراضات متدينان جامعه و متعهدان به موازين اخلاقي و اسلامي و ايراني نخواهد داشت، بلكه پذيراي انتقادات آنها براي چاره انديشي و اصلاح امور خواهد بود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه سخنانش به مساله سينما اشاره كرد و اظهار داشت: كساني در مديريت و نظارت قبلي اين بخش نشسته بودند كه ذات نايافته از هستي بخش بوده و خودشان نياز به اصلاح و نصيحت داشتند و ما آنها را اصلاح كرديم.

صفار هرندي ادامه داد: امروز معبر سينما از وجود افراد غير كه معتقد نيستند اين كشور امام زمان (عج) است و بايد احكام الله در آن اجرا شود و ما قانون اساسي داريم كه صريحا اعلام مي كند نبايد قانوني مغاير با شرع تدوين شود، پاكسازي شده است.

وي ابراز اميدواري كرد كه از اين پس ملت شاهد ارايه فيلم نامه هاي مبتذل و اكران فيلم هايي نباشند كه مخالف آرمان ها است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه با تاكيد بر اين كه "جامعه همچنان تا مدت ها شاهد انتشار كتاب ها و اكران فيلم هايي خواهد بود كه از گذشته مجوز دريافت كرده و دولت جديد در آن نقشي نداشته است و با آرمان ها و ارزش ها همخواني ندارند" در عين حال تاكيد كرد: محصول عملكرد ما براي قضاوت به امسال وصال نخواهد داد، اما در حد توان از توزيع كتب و اكران فيلم هايي كه در تعارض آشكار با اهداف و ارزش هاي ما هستند، جلوگيري مي شود.

مساله مطبوعات از آخرين بخش هايي بود كه صفار هرندي به آن پرداخت.

وي در اين باره گفت: آزادي مطبوعات بسيار گسترده است، اما حدود آن نيز مشخص است كه همان حدود الهي و خدشه دار نكردن مقدسات مردم و رعايت حقوق ملت و منافع كشور است.

صفار هرندي افزود: مطبوعات آزادند از بالاترين مسوولان كشور انتقاد كنند و اين انتقادات، گاهي حتي تبديل به جفا به مسوولاني مي شود كه تازه مقدرات كشور را به دست گرفته اند و تحمل هم مي شود، اما آنجا كه دامنه تعرض به اشخاص به حوزه مقدسات توسعه مي يابد، ما كوتاه نخواهيم آمد.

وزير ارشاد در عين حال متذكر شد: قطعا در برخورد با مطبوعات ابتدا تذكر مي دهيم و از آنها مي خواهيم كه دست از رفتارهاي نادرست خود بردارند و به سوي تعطيلي آنها كه خودشان اين خط را به علت محدودينت تيراژ تعقيب مي كنند، نمي رويم تا جنجال و هياهو ايجاد شود، اما چنانچه مجبور شويم با آنها برخورد مي كنيم.

صفار هرندي در ادامه گفت كه "در همين دو ماه و نيم اخير كه دولت فعاليت خود را آغاز كرده است، انتقادات و جفاهايي به رييس جمهور شده است كه سابقه نداشته و حتي تا تخريب رييس جمهور پيش رفته و مساله طرح "عدم كفايت سياسي رييس جمهور" را مطرح كردند، كه اين جمله وي شعار "مرگ بر منافق" حضار را در پي داشت.

وي اضافه كرد: به دوستان خود در هيات دولت گفتم كه بسيار زود است بردباري خود را در برابر آنها از دست دهيم و اكنون نيز اعلام مي كنم بهترين پاسخ ما به كساني كه تخريب دولت را در بدترين شكل تعقيب مي كنند، اين است كه دولت در مناطق محروم كشور اردو زده و مشكلات آنها را حل مي كند.

اين گزارش مي افزايد؛ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه به برخي سوالات ائمه جمعه سراسر كشور پاسخ داد.

صفار هرندي در خصوص "برگزاري جشنواره هاي كذايي" گفت : وزارت ارشاد گذشته را نبش قبر نخواهد كرد، اما تمهيداتي را براي برگزاري سالم و بدون آلودگي جشنواره هاي آتي انديشيده ايم كه نه تنها مانع از وقوع حوادث ناخوشايند شود، كه با هدايت فرهنگي بستر ساز اتفاقات مطلوب در جامعه شود.

وي در خاتمه در پاسخ به سوال ديگري درباره تغيير مديران كل ارشاد در استان ها، گفت كه در طول اين هفته و هفته آينده، تركيب مديران مذكور كامل مي شود.