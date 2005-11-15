ديابت هر سال 3 ميليون نفر را در جهان به كام مرگ فرو مي برد

به گزار ش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، دكتر رضا رجبيان عضو هيات مديره انجمن ديابت خراسان رضوي با اشاره به اين مطلب كه بيماري ديابت چهارمين علت مرگ و مير در جهان است ، اظهار داشت : عوارض ديابت شامل بيماري هاي قبلي ، روحي ، كليوي ، اعصاب و چشم است كه افراد چاق و داراي اضافه وزن و فشار خون بالا و همچنين زناني كه سابقه به دنيا آوردن نوزاد با وزن بيش از 4 كيلوگرم و زنان داراي سابقه مرده زايي دارند ، بيش از ديگران در معرض خطر ابتلا به بيماري ديابت قرار دارند .

همچنين ، دكتر پريزاده رييس مركز بهداشت استان خراسان رضوي نيز با ارائه گزارشي از طرح تحقيقاتي پژوهشي در روستاها بيان كرد : در كل استان 73 درصد از عوارض اين بيماري رنج مي برند و 29 درصد افراد در معرض خطر هستند كه با بالا رفتن سن ابتلا به بيماري بيشتر مي شود .