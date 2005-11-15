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۲۴ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۰۸

ديابت هر سال 3 ميليون نفر را در جهان به كام مرگ فرو مي برد

بيش از سه ميليون نفر در جهان هر سال به علت عوارض مربوط به بيماري ديابت جان خود را از دست مي دهند.

به گزار ش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، دكتر رضا رجبيان عضو هيات مديره انجمن ديابت خراسان رضوي با اشاره به اين مطلب كه بيماري ديابت چهارمين علت مرگ و مير در جهان است ، اظهار داشت : عوارض ديابت شامل بيماري هاي قبلي ، روحي ، كليوي ، اعصاب و چشم است كه افراد چاق و داراي اضافه وزن و فشار خون بالا و همچنين زناني كه سابقه به دنيا آوردن  نوزاد با وزن بيش از 4 كيلوگرم و زنان داراي سابقه مرده زايي دارند ، بيش از ديگران در معرض خطر ابتلا به بيماري ديابت قرار دارند .

همچنين ، دكتر پريزاده رييس مركز بهداشت استان خراسان رضوي نيز با ارائه گزارشي از طرح تحقيقاتي پژوهشي در روستاها بيان كرد : در كل استان 73 درصد از عوارض اين بيماري رنج مي برند و 29 درصد افراد در معرض خطر هستند كه با بالا رفتن سن ابتلا به بيماري بيشتر مي شود .

کد مطلب 253572

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