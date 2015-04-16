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۲۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

حجت الاسلام اروجی:

۱۲۰ مسجد در چهارمحال و بختیاری میزبان معتکفین هستند

۱۲۰ مسجد در چهارمحال و بختیاری میزبان معتکفین هستند

شهرکرد - مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۲۰ مسجد دراستان چهارمحال و بختیاری میزبان معتکفین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله اروجی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه برنامه ریزی اعتکاف با اشاره به اینکه  ۱۲۰ مسجد دراستان چهارمحال و بختیاری میزبان معتکفین هستند، اظهار داشت: از هفته آینده ثبت نام از علاقه مندان برای حضور در مراسم اعتکاف در مساجد آغاز می شود.

وی ادامه داد: ثبت نام برای حضور علاقه مندان در مراسم اعتکاف از یکم شهریور ماه آغاز می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ثبت نام از علاقه مندان به صورت اینترنتی انجام می شود و علاقه مندان می توانند به سامانه ثبت نام به آدرس www.etekafchb.ir مراجعه کنند.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی تاکید کرد: سال گذشته بیشترین شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف خواهران بودند.

وی با اشاره به رشد ۴۷ درصدی معتکفین استان در سال گذشته نسبت به سال قبل، اظهار داشت:  در سال گذشته ۹ هزار و ۲۸۴ معتکف در سطح استان در سال گذشته داشتیم که که هفت هزار و ۷۱۲ نفز آن خواهر بودند ویک هزار و ۵۷۲ نفر برادر بودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به آمادگی بیش از ۱۲۰ مسجد استان برای برگزاری مراسم اعتکاف در سال جدید اشاره کرد و اظهار داشت: بر آن هستیم که همانند سال های گذشته در هر مسجد هم ستاد مرکزی اعتکاف به محوریت روحانی و مدیریت اجرایی یکی از اعضای هیئت امنا شکل دهیم تا همه برنامه های مسجد حول محور این ستاد انجام و برنامه ریزی شود.

کد مطلب 2535759

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