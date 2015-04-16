شکست پرسپولیس برابر سپاهان/ برانکو نیمه مربیان را به فرکی باخت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز نخست هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان سپاهان به پیروزی ۲ بر یک رسید. هادی نوروزی (۴۳) برای پرسپولیس و مهدی شریفی(۸۴) و لوسیانو پریرا(۹۳) برای سپاهان گل زدند.

در این بازی که با استقبال سرد هواداران پرسپولیس مواجه شده بود، سرخپوشان اولین دیدار خود با هدایت برانکو ایوانکوویچ را پشت سرگذاشتند. نیمه اول دو تیم بازی زیبا و پایاپایی را به نمایش گذاشتند و موقعیت های خوبی را هم روی دروازه ها ایجاد کردند.

پرسپولیس که اولین دیدار خود با هدایت سرمربی جدید را در حضور کم تعداد تماشاگرانش پشت سر می گذاشت از امتیاز میزبانی استفاده کرد و حملاتی را روی دروازه مهمان اصفهانی خود ایجاد کرد که در یکی دو مورد محمد نوری و مهدی طارمی می توانستند دروازه حریف را باز کنند اما مقابل دروازه حریف عملکرد خوبی نداشتند.

در دقیقه ۳۳ این دیدار مهدی طارمی یکی دیگر از بهترین موقعیت های پرسپولیس را از دست داد. در حالی که سپاهانی ها اعتقاد داشتند او در موقعیت آفساید قرار دارد طارمی در موقعیتی تک به تک توپ را به بالای دروازه زد.

دقیقه ۳۶ مهدی شریفی بهترین فرصت را برای سپاهان ایجاد کرد که ضربه محکم مهدی شریفی از درون محوطه جریمه را محمد نوری با سر از روی خط دروازه به کرنر فرستاد. این یکی از بهترین موقعیت های سپاهان در نیمه اول بود.

نیمه اول این دیدار که تماشاگران و بینندگان بازی زیبایی را شاهد بودند با گل دقایق پایانی سرخپوشان رنگ و بوی دیگری گرفت. در دقیقه ۴۳ این دیدار هادی نوروزی از دفع ناقص مدافعان سپاهان نهایت استفاده را برد و با یک ضربه دقیق دروازه سپاهان را باز کرد.

شروع نیمه دوم هم مثل نیمه اول جذاب و تماشایی بود و هر پند دو تییم سرعت بالایی نداشتند اما توپ مدام روی دروازه دو تیم در رفت و آمد بود. در این بین سهم پرسپولیسی ها در حملات خطرناک بیشتر بود. در دقیقه ۵۱ مهدی طارمی در موقعیتی تک به تک درون محوطه جریمه سرنگون شد که داور مسابقه به نشانه تمارض به وی کارت زرد نشان داد.

بیست دقیقه شروع نیمه دوم در حفظ توپ را باید به سپاهان اختصاص داد که البته پرسپولیسی ها در ضد حملات صاحب موقعیت های خطرناک تری شدند اما نتوانستند از این موقعیت ها به خوبی استفاده کنند. در دقیقه ۷۶ این دیدار سپاهان به گل رسید اما داور به نشانه آفساید این گل را نپذیرفت.

در دقایق پایانی این دیدار که سپاهان تیم برتر میدان بود، شاگردان حسین فرکی در دقیقه ۸۴ روی اشتباه عجیب حمیدعلی عسگری توسط مهدی شریفی دروازه را باز کردند. در این صحنه مدافع پرسپولیس قصد داشت توپ را درون محوطه شش قدم کنترل کند که شریفی از اشتباه او نهایت استفاده را برد و بازی را به تساوی کشاند.

درحالی که داور این دیدار پنج دقیقه وقت اضافه اعلام کرده بود تیم سپاهان در دقیقه ۹۳ به گل برتری دست پیدا کرد. بازهم یک اشتباه فردی دیگر و این بار از سوی محمد نوری باعث شد پریرا گل برتری زردپوشان را به ثمر برسانند.