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۲۷ فروردین ۱۳۹۴، ۲۳:۴۰

کالاهای تولیدی صهیونیستها در اروپا برچسب دار می شوند

کالاهای تولیدی صهیونیستها در اروپا برچسب دار می شوند

16 وزیر خارجه اروپایی با ارسال نامه ای به مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواستار اجرای قانونی شده اند که براساس آن کالاهای تولید شده در شهرک های صهیونیست نشین باید برچسب دار باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت: اکثر وزرای خارجه اتحادیه اروپا از فدریکا موگرینی خواسته اند تا زمینه اجرا و پیشبرد قانون برچسب دار شدن کالاهای تولید شده در شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری را فراهم کند.

در نامه این دیپلمات های ارشد از موگرینی خواسته اند از «اجرای دقیق و صحیح قانون برچسب دار شدن محصولات» اطمینان حاصل کند.

ابتکار ارسال این نامه با «دیدیر رینالدز» وزیر امور خارجه بلژیک بوده و وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه، اسپانیا، دانمارک، ایرلند، پرتقال، اسلوونی، ایتالیا، لوکزامبورگ، فنلاند و اتریش با امضای آن از وی حمایت کرده اند.

با این حال وزرای امور خارجه آلمان، لهستان، جمهوری چک، مجارستان، بلغارستان، یونان، قبرس و رومانی در حمایت از رژیم صهیونیستی این نامه را امضا نکرده اند. این نامه در حقیقت فشاری برای رژیم صهیونیستی است تا سیاست شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی را متوقف کرده و وارد مذاکرات سازش با فلسطینی ها شود.

16 وزیر خارجه اروپایی در نامه خود تاکید کرده اند که «مصرف کنندگان اروپایی باید از محل تولید محصولی که خریداری می کنند، اطمینان داشته باشند. این مساله به نفع تولید کنندگان فلسطینی و اسرائیلی خواهد بود».

پیشتر وزرای خارجه اروپایی تهدید کرده بودند که کالاهای تولید شده در شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری را تحریم خواهند کرد. یکی اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی که موجب توقف مذاکرات سازش نیز شده است، ساخت شهرک های صهیونیست نشین در سرزمین های فلسطینی کرانه باختری است.

کد مطلب 2535823

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