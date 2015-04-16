کشته شدن ۱۰ شبه نظامی در حمله هوایی ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، دست کم ۱۰ شبه نظامی طالبان در حمله هوایی ارتش پاکستان به منطقه اوراکزای واقع در شمال غرب این کشور کشته شده اند. منابع امنیتی آگاه با اعلام این مطلب از به اجرا گذاشته شدن عملیات ارتش در منطقه شخانو از توابع اوراکزای ایجنسی خبر دادند.

در این عملیات همچنین ۶ شبه نظامی طالبان دستگیر شدند و مواضع آنها منهدم شد. خبر دیگر این که ۳ شبه نظامی در منطقه خیبر ایجنسی در دره تیراه کشته شدند. به گفته منابع امنیتی آگاه این افراد در حال تهیه بمب دست ساز بوده اند که به علت انفجار کشته شده اند.

گفته می شود یکی از این افراد، یک سرکرده شبه نظامیان در این منطقه بوده است. با این حال هنوز شبه نظامیان طالبان این مطلب را تایید نکرده اند.