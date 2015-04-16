صندوق بین المللی پول برای بازپرداخت بدهی ها به یونان مهلت نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، درخواست غیررسمی یونان برای به تعویق افتادن سررسید وام های این کشور با مخالفت صندوق بین المللی پول مواجه شد. «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به این درخواست گفت: در شرایط کنونی، چنین مسئله ای مطرح نیست.

لاگارد که در نشست صندوق بین المللی پول در واشنگتن سخن می گفت این مطلب را در واکنش به گزارش های منتشر شده مبنی بر درخواست غیررسمی آتن از این صندوق برای گرفتن مهلت بیشتر در بازپرداخت وامش بیان کرد. این در حالی است که یونان طبق برنامه باید طی ماه های می و ژوئن اقساط خود به میزان 2.5 میلیارد یورو را بازپرداخت نماید.

به گفته لاگارد صندوق بین المللی پول طی بیش از سه دهه گذشته هرگز شاهد درخواست کشوری برای به تعویق افتادن بازپرداخت وامش نبوده است. گفتنی است موضوع بحران بدهی های یونان از جمله محورهای اصلی نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که روز جمعه برگزار خواهد شد.