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۲۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

پیش بینی صندوق بین المللی پول از قیمت جهانی نفت

پیش بینی صندوق بین المللی پول از قیمت جهانی نفت

براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، قیمت جهانی نفت تا سال ۲۰۱۹ میلادی به بیش از ۷۰ دلار خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "اسپاتنیک"، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که قیمت جهانی نفت تا سال ۲۰۱۹ میلادی به بشکه ای بیش از ۷۳ دلار برسد.

در همین حال، صندوق بین المللی پول در سند چشم انداز اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد: انتظار می رورد قیمت جهانی نفت برای سال ۲۰۱۹ میلادی بین ۷۳ تا ۹۳ دلار در نوسان باشد.

همچنین این نهاد بین المللی اعلام کرد، قیمت معاملات آتی نفت نشان دهنده بهبود بازار جهانی نفت در سال آتی میلادی است اما منحنی افزایش قیمت نفت نامشخص خواهد بود.

بر پایه این گزارش، پیش از این سازمان اقتصاد جهانی پیش بینی کرده بود که قیمت جهانی نفت برای سال ۲۰۱۵ میلادی بشکه ای ۶۰ دلار و برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۰ دلار خواهد بود.

کد مطلب 2535857
علیرضا کمندی

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