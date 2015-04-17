به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرهان خانلری رییس کمیته پزشکی فدراسیون درباره این نشست گفت: در این جلسه درباره خدماتی که در چند وقت اخیر و پس از تغییر و تحولی که در مدیریت کمیته پزشکی صورت گرفت، بحث و گفتگو کردیم و سیاست های آتی کمیته پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: دیگر موضوع عنوان شده حول حوزه بین الملل کمیته پزشکی بود و طی آن دکتر زهره هراتیان رییس مرکز ارزیابی پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران گزارش خود از سمینار پزشکی که در انگلیس برگزار شد را ارائه و اطلاعات جدیدی که در این سمینار مورد بحث قرار گرفته است را بیان کرد.

وی افزود: همچنین مسائل فعلی دوپینگ در فوتبال با ارائه اطلاعات مربوط به این حوزه توسط دکتر توحید سیف رییس زیر کمیته کنترل دوپینگ مورد بررسی قرار گرفت.

خانلری در ادامه گفت: بطور کلی در این نشست سیاست گذاری ها و تدوین زیرساخت های پزشکی در حضور رییس و دبیرکل مورد بحث قرار گرفت و طی آن کفاشیان و دکتر اسدی نظرات خود را در این زمینه به ما انتقال دادند و مقرر شد تا پیش از برگزاری جلسه بعدی برنامه های خود را پیاده کنیم و در جلسه آتی وضعیت کمیته پزشکی و میزان پیشرفت برنامه ریزی های انجام شده را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس کمیته پزشکی در پایان بیان کرد: کمیته پزشکی برای آینده پزشکی فوتبال کشور برنامه های ویژه ای دارد و امیدوارم نتیجه این نشست را در آینده نزدیک و پس از بهره برداری از برنامه های خود اعلام کنیم.