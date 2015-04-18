اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزاری روسیه : روسیه آماده ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اروپا و اورآسیا است.

اسپاتنیک : صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا و روسیه با کاهش پیش بینی کرد.

بی بی سی : دولت استرالیا به وعده ای که برای کاهش مالیات بنگاه های اقتصادی بزرگ داده بود، اعتنایی نخواهد کرد.

رویترز : قیمت اونس جهانی طلا با کاهش هفتگی ۰.۶ درصد به رقم ۱۲۰۰.۱۰ دلار رسید.

فایننشال تریبون : قیمت مسکن در سنگاپور تا ۵۷ درصد افزایش روبرو شده است.

داچ ول : به تعویق افتادن بدهی های یونان توسط رئیس صندوق بین المللی پول تکذیب شد.

سی ان بی سی : تولید مس و آلومینیوم چین در ماه مارس سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۹.۷ درصدی برخوردار شد.

راشا تودی : شاخص‌های اقتصادی روسیه روبه رشد است و پول این کشور بیشتر از آنچه که مورد انتظار کارشناسان بود، تقویت شده است.

فایننشال تریبون : تاثیر کاهش شاخص بورس وال استریت آمریکا و بورس‌های اروپایی منجر به کاهش شاخص بورس در کشورهای آسیایی شد.

داچ ول : درآمد سه ماه نخست دو بانک بزرگ آمریکا، "گلمن ساچ" و "سیتی گروپ" در سال جاری میلادی به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ به بعد رسید.

رویترز : ژاپن با آمریکا بر سر تسهیل بخشیدن در امور فعالیت‌های اقتصادی دو جانبه بر سر گفتگو می نشیند.

بلومبرگ : نرخ تورم برزیل در اواسط ماه آوریل کمتر از پیش بینی تحلیگران است.

رویترز : احتمال دارد بانک جهانی به بانک آسیا به رهبری چین ملحق شود.