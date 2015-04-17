تأکید مراجع تقلید بر محکومیت تجاوز عربستان سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزارت امورخارجه با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سبحانی از مراجع عظام تقلید در قم دیدار کرد و از رهنمودهای ایشان در خصوص موضوعات مهم منطقه ای به ویژه تحولات مربوط به یمن، عربستان، عراق، سوریه و بحرین بهره مند شد.

مراجع عظام تقلید در این دیدارها ضمن تشکر از زحمات وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای، اظهار امیدواری کردند که این مذاکرات با تامین کلیه حقوق برحق مردم ایران به نتیجه مطلوب برسد.

مبارزه با تکفیر و افراط گرایی، محکومیت تجاوز عربستان سعودی به یمن، ضرورت امدادرسانی سریع به آسیب دیدگان و توقف فوری حملات علیه مردم مظلوم یمن، مورد تاکید آیات عظام قرار گرفت.

ایشان حمله به یمن را فاقد هرگونه توجیه حقوقی و شرعی دانسته و با انتقاد از سکوت شدید مجامع بین المللی در قبال ظلمهایی که در حق مردم مظلوم آن کشور جریان دارد، خواستار اقدام جدی درجهت پایان دادن به خونریزیها و مقابله با نقشه های تفرقه افکنانه علیه مسلمانان در منطقه شده و همچنین با اشاره به حادثه اخیر فرودگاه جده و مسئولیت تامین امنیت کامل حجاج بیت ا... الحرام، بر ضرورت نظارت همه کشورهای اسلامی بر اداره حرمین شریفین تاکید نمودند.