۲۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

در دیدار با امیرعبدالهیان صورت گرفت؛

تأکید مراجع تقلید بر محکومیت تجاوز عربستان سعودی به یمن

در دیدار معاون وزیر خارجه مبارزه با تکفیر و افراط گرایی، محکومیت تجاوز عربستان سعودی به یمن، ضرورت امدادرسانی سریع به آسیب دیدگان و توقف فوری حملات علیه مردم یمن، مورد تاکید آیات عظام قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزارت امورخارجه با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سبحانی از مراجع عظام تقلید در قم دیدار کرد و از رهنمودهای ایشان در خصوص موضوعات مهم منطقه ای به ویژه تحولات مربوط به یمن، عربستان، عراق، سوریه و بحرین بهره مند شد.

مراجع عظام تقلید در این دیدارها ضمن تشکر از زحمات وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای، اظهار امیدواری کردند که این مذاکرات با تامین کلیه حقوق برحق مردم ایران به نتیجه مطلوب برسد.

مبارزه با تکفیر و افراط گرایی، محکومیت تجاوز عربستان سعودی به یمن، ضرورت امدادرسانی سریع به آسیب دیدگان و توقف فوری حملات علیه مردم مظلوم یمن، مورد تاکید آیات عظام قرار گرفت.

ایشان حمله به یمن را فاقد هرگونه توجیه حقوقی و شرعی دانسته و با انتقاد از سکوت شدید مجامع بین المللی در قبال ظلمهایی که در حق مردم مظلوم آن کشور جریان دارد، خواستار اقدام جدی درجهت پایان دادن به خونریزیها و مقابله با نقشه های تفرقه افکنانه علیه مسلمانان در منطقه شده و همچنین با اشاره به حادثه اخیر فرودگاه جده و مسئولیت تامین امنیت کامل حجاج بیت ا... الحرام، بر ضرورت نظارت همه کشورهای اسلامی بر اداره حرمین شریفین تاکید نمودند.

