تربیت اساتید بومی برای آموزش سبک زندگی به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگی سیاسی خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی سبک زندگی «طرح طلیعه» گفت: «طرح طلیعه» از نیمه دوم سال ۹۰ در دانشگاههای سراسر کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز به صورت مداوم با به روز شدن سرفصلها و محتوای مطالب در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح دو بخش اصلی دارد . بخش اول «دوره های تربیت مربی ویژه اساتید» در خصوص سبک زندگی اسلامی – ایرانی است که در استان های مختلف برگزار می شود . هدف از برگزاری این دوره ها پرورش اساتید مجرب و متخصص جهت اعزام و آموزش مباحث اشاره شده به دانشجویان در دانشگاه های سراسر کشور است، بخش دیگر این طرح نیز به برگزاری دوره های آموزشی سبک زندگی ویژه دانشجویان سراسر کشور مربوط می شود .

رئیس اداره فرهنگی سیاسی خواهران نهاد رهبری با اشاره به علت برگزاری دوره های تربیت مربی اذعان داشت: هدف اصلی از برگزاری این طرح شناسایی و آموزش اساتید مجرب و متخصص در خصوص سبک و روش زندگی در استان هاست به عبارت ساده تر هدف بومی سازی در بخش اعزام است چرا که محل زندگی و فرهنگ بومی استان مولفه مهمی در بحث سبک زندگی است که در آن به طور مستقیم موثر است . به عنوان مثال فرهنگ و سبک زندگی استان خوزستان تفاوت هایی با استان آذربایجان دارد.

عدم آشنایی اساتید غیر بومی به آداب و فرهنگ دیگر استانها

فاضلی پور اظهار داشت: بنابراین با این روش اساتید با توجه به فضای فرهنگی و بومی استانها مباحث خود را ارائه می کنند. این همان احیا سنت ها و منش صحیح زندگی اسلامی – ایرانی است، در بسیاری از موارد اساتیدی که از تهران به استان های مختلف اعزام می شوند به دلیل اینکه با فرهنگ و آداب و رسوم استان آشنایی ندارند ممکن است مشاوره هایی در زمینه سبک زندگی دهند که دقیق و مفید نباشند لذا این طرح امکان باز آموزی و احیای سبک زندگی متناسب با آداب و رسوم استان ها را برای ما فراهم می کند .

وی افزود: از دیگر دلایل اصلی تدوین طرح دوره های تربیت مربی در سطح استان ها، وجود مشکلات فراوان در اعزام اساتید از تهران به شهرستان ها جهت برگزاری دوره سبک زندگی برای دانشجویان بود، این مشکلات شامل مسائل مالی، هزینه ها و محدودیت زمانی اساتید جهت حضور در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های استانهای محروم و دور افتاده بود.

رئیس اداره فرهنگی سیاسی خواهران نهاد رهبری اظهار داشت: طرح تربیت مربی استانی موجب شد که اساتید سبک زندگی متناسب با آداب و رسوم استان ها را آموزش ببینند به طوری که با فرهنگ بومی استان آشنایی کامل یافته به راحتی و به تعداد دفعات و زمانهای بیشتر در دسترس دانشجویان و دانشگاهیان قرار گیرند، این اساتید به علت بومی بودن می توانند حتی در خوابگاه های دانشجوئی که به لحاظ فرهنگی یکی از بخش های مهم دانشگاه محسوب می شوند حاضر شده و برای آنها نیز برنامه های متناوب داشته باشند.

فاضلی پور اظهار داشت: دوره تربیت مربی ابتدا در سال ۹۰ ویژه اساتید در ۲ استان فارس و اصفهان به مدت سه روز برگزار شد و اساتید آموزش دیده در این دوره به عنوان اساتید دوره های سبک زندگی برای دانشجویان در دانشگاههای استان خود معرفی و به فعالیت گرفته شدند.

وی افزود: در این دوره ها اساتیدی شرکت می کنند که تحصیلات و تخصصشان با مباحث سبک زندگی مانند علوم تربیتی، روانشناسی، معارف، دانش خانواده و مباحثی از این دست مرتبط بوده و دفاتر نهاد این افراد را به عنوان اساتید دوره های سبک زندگی برای دانشجویان در دانشگاههای استان خود معرفی می کنند، اولین تجربه در دواستان فارس و اصفهان در خصوص برگزاری دوره ویژه اساتید استانی تجربه موفقی محسوب می شود.

رئیس اداره امور فرهنگی سیاسی خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مورد استقبال دانشجویان از دوره های سبک زندگی گفت: در بخش دانشجوئی نیز آمار دوره های سبک زندگی ویژه دانشجویان در اولین دوره برگزاری بسیار بالا و قابل توجهی بود . به طوریکه در ۶ ماه ۱۳۰ هزار دانشجو در طرح طلیعه شرکت کردند، این آمار موجب شد علاوه بر توجه ویژه به بحث آموزش دانشجویان در خصوص سبک زندگی اهمیت پرروش اساتید بومی سبک زندگی بیشتر جلوه کند.

رئیس اداره فرهنگی سیاسی خواهران نهاد رهبری در مورد به روز نمایی سرفصل ها و مباحث ارائه شده در این دوره گفت : در سال ۹۲ دوره تربیت اساتید برای سبک زندگی را تحت عنوان دوره های معرفت افزایی برگزار کردیم و درجهت به روز شدن مطالب در سرفصلها بازنگری کرده و به دفاتر اعلام کردیم که با استقبال فراوان دانشگاهها مواجه شد ،در سال مذکور در ۱۳ استان ۲۳ دوره برگزار کردند. درچند استان ، بیش از یک دوره برای اساتید برگزار شد و حدود ۱۴۰۰ استاد در این طرح شرکت کردند .

فاضلی پور با اشاره به مباحث و موضوعات ارائه شده در این طرح اظهار داشت : موضوعات این دوره ها عبارت بودند از : تربیت فرزند وفرزند آوری ، مباحث ازدواج ( مهارت های قبل ، حین و بعد از ازدواج )، مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد خانواده، جمعیت، سبک زندگی خانواده متعالی .

وی اافزود: در سال ۹۳ جهت ارتقاء سطح کیفی طرح یک بازنگری کلی در طرح نمودیم و برای اجرا، آن را با سرفصلهای جدید به دفاتر نهاد در دانشگاهها اعلام کردیم به گونه ای که این طرح تاکنون در ۱۸ استان و تعداد ۳۴ دوره برگزار شده و در برخی استانها نیز در حال برگزاری است تا امروز حدود ۳۰۱۱ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه نیز در این طرح شرکت کرده اند .دربرخی استانها چندین دوره برگزار گردیده ، مثلااستان خوزستان ۳ دوره ،سیستان و بلوچستان ۳ دوره ، خراسان جنوبی ، همدان و کرمان هرکدام ۲ دوره برگزار نموده اند این امر موجب شد که ما برای برگزاری این دوره با ترافیک هماهنگی استاد مواجه شویم .

فاضلی پور در خصوص حمایت از اساتیدی که این دوره ها را گذرانده اند و اکنون آماده ارائه مباحث برای دانشجویان هستند گفت: ما برای تداوم و پشتیباتی از این دوره ها طرح " نسیم معرفت " را ارائه کرده ایم . این طرح شامل بسته های فرهنگی آموزشی است که به طور مرتب و فصلی برای اساتیدی که از طریق این دوره ها با ما در مرتبط شدند ارسال می شود به عبارت بهتر آموزش و ارتقاء سطح علمی اساتید استمرار دارد .

وی افزود: این مطالب هم به صورت بسته های پستی هم به صورت نشریات در قالب پست الکترونیک و نیز از طریق سامانه آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاهها در اختیار این عزیزان قرار می گیرد .