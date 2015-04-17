به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف یکشنبه هفته جاری با سفر به آستانه (پایتخت قزاقستان) با مقامات این کشور از جمله «نور سلطان نظر بایف» رئیس جمهور، «یردلان ادریس اف» وزیر خارجه و «قاسم ژومارت توکایف» رئیس مجلس سنای قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف پیش از عزیمت به قزاقستان هدف از این سفر را که به دعوت رسمی وزیر خارجه این کشور صورت گرفته بود، دیدارهای مرسوم دیپلماتیک و همچنین پیگیری توافقنامه‌های انجام شده در سفر شهریور ماه حسن روحانی به قزاقستان اعلام کرد.

ظریف بحران‌های منطقه خلیج فارس و بحث دریای خزر را از مسائل مورد گفتگوی خود با مقامات قزاق عنوان کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان در بدو ورود به فرودگاه آستانه با بیان اینکه ایران روابط بسیار زیادی با قراقستان دارد گفت: سال گذشته ریاست جمهوری، سفری را برای گسترش روابط با قزاقستان داشت و سفر من در ادامه آن سفر است.

وی ادامه داد: باید بگویم افتتاح خط راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران یک فرصتی بود که روابط دو جانبه یک بار دیگر در سطح روسای جمهوری بررسی شود، نیاز است که این روابط به طور مستمر مورد بررسی قرار بگیرد و زمینه های همکاری ارزیابی شود.

ظریف با اعلام اینکه من به همراه یک هیئت اقتصادی - ایرانی در این سفر حاضر شدم، گفت: امیدواریم همکاری های اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی بین دو کشور توسعه یابد تا بتوانیم زمینه را برای سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران فراهم کنیم.

وزیر امورخارجه همچنین درباره دیگر محور های گفتگو در این سفر توضیح داد: ما با قزاقستان گفتگوهای منطقه ای خواهیم داشت و همکاریهایی که ایران می تواند با قزاقستان در زمینه مبارزه با افراط داشته باشد بحث و بررسی خواهد شد.

وی بحث دریای خزر را یکی دیگر از مباحث این سفر با مقامات قزاق عنوان کرد و گفت: ماه همواره با دوستان قزاق خود در زمینه های مختلف گفتگو خواهیم کرد و همین طور برخی مسائل که منطقه ما بویژه خلیج فارس درگیر آن است از جمله محورهای گفتگوهای ما با مقامات قزاق است.

ظریف خاطرنشان کرد: امروز ما در منطقه خلیج فارس با بحران یمن مواجه ایم و نیاز به یک هم نظری با دوستان منطقه ای خود داریم.

«آستانه» سمبل حرکت قزاقستان بر ریل «توسعه»

آستانه پایتخت قزاقستان در سال ۱۹۹۷ به پیشنهاد و تصمیم «نور سلطان نظربایف» رئیس‌جمهور به عنوان پایتخت سیاسی جایگزین آلماآتی(بزرگترین شهر این کشور) شد. این شهر بوسیله رودخانه ای یخی به دو قسمت تقسیم شده است، در بخش غربی رودخانه ساختمان های دولتی، اداری و تجاری و در بخش شرقی رودخانه مناطق مسکونی قرار دارند.

در بدو ورود به شهر آستانه برج ها و ساختمان های مرتفع شهر توجه هر بیننده ای را به خود جلب می‌کند. ساختمان هایی همچون «کاخ صلح»، «کاخ ریاست جمهوری آکاوردا»، «مسجد نور آستانه» از جمله بناهای معروف این شهر به شمار می‌روند.

بنای ۱۰۵ متری بی ترک (Bayterek) که در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه قزاقستان قرار دارد و برج دیده بانی آن سمبل این شهر بوده و به گفته ای داستانی افسانه ای از درخت زندگی، پرنده افسانه ای شادی و تخم مرغ را در خود جای داده است.

در سال ۱۹۹۷ در حالی نظر بایف تصمیم بر انتقال پایتخت از آلمآتی به آستانه را داشت که بسیاری از کارشناسان داخلی این کشور، این تصمیم را غیر ممکن می‌دانستنداما رئیس جمهور قزاقستان قرار گرفتن آلماتی در منطقه زلزله خیز و نبود زمینه‌های جغرافیایی برای رشد مرکز کشور را از دلایل انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه توصیف کرده و گفته بود با انتقال پایتخت به آستانه، مرکز کشور توسعه خواهد یافت.

در آغاز اجرایی شدن انتقال پایتخت به آستانه، پیشنهاداتی مبنی بر نامگذاری این شهر به نام «نورسلطان» -نام کوچک نظربایف- مطرح شده بود که با مخالفت شخص وی به آستانه نامگذاری شد.

بواقع می‌توان گفت شهر آستانه و رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در آن و گسترش بناهای لوکس و شهرسازی مدرن این شهر، نماد حرکت قزاقستان بر ریل توسعه یافتگی است.

۷۰ درصد مردم نهمین کشور بزرگ دنیا مسلمانان حنفی مذهب هستند/ رقابت آمریکا و چین در قزاقستان

زبان مردم قزاقستان، زبان قزاقی به عنوان زبان رسمی دولتی و زبان روسی به عنوان زبان دوم و اداری است. ترکیب نژادی این کشور شامل ۶۳ درصد قزاق، ۲۴ درصد روس و ۱۳ درصد سایر قومیت ها می‌شود.

دین رایج مردم قزاقستان متشکل از ۷۰ درصد اسلام(عمدتا حنفی مذهب)، ۲۴ درصد مسیحیت(عمدتا ارتدوکس) و ۶ درصد دیگر ادیان و مذاهب است.

قزاقستان به عنوان نهمین کشور بزرگ دنیا با مساحت ۲ میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع(۱.۶ ایران) دارای ۱۸ میلیون نفر جمعیت و نرخ رشد ۱.۲ درصدی زاد و ولد است. در آمد سرانه هر فرد در این کشور ۱۳۵۰۰ دلار و نرخ رشد اقتصادی ۴.۳ درصد و نرخ تورم سالانه آن ۵ درصد است.

دولت این کشور سالانه ۴۴ میلیارد دلار بودجه در اختیار دارد و ذخایر ارز و طلای آن ۸۰ میلیارد دلار است و حجم صادرات قزاقستان ۸۷ میلیارد دلار و حجم واردات آن ۵۲ میلیارد دلار است که عمده صادرات این کشور را نفت و اقلام معدنی تشکیل می‌دهد. قزاقستان ۱.۶ میلیون بشکه در روز تولید نفت دارد که بطور میانگین ۱.۴ میلیون بشکه در روز صادر می‌کند.

امروز حجم سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان رو به افزایش است و شرکت های آمریکایی، اروپایی و چینی در حال رقابت با یکدیگر برای سرمایه گذاری در این کشور هستند؛ البته شایان ذکر است که عمده این سرمایه گذاری ها در بخش نفت قزاقستان است درحالی که بسیاری از کشورهای اروپایی قزاقستان را به واسطه سرزمین های حاصلخیز فراوان انبار غذا می‌نامند.

توسعه اقتصادی با راهبرد «قزاقستان ۲۰۵۰»

قزاقستان از ابتدای استقلال برای سامان دادن به وضع اقتصادی خود با رجوع به سازمان ها و مراجع بین المللی مالی و بنا بر توصیه آنها، برنامه اقتصاد آزاد را در پیش گرفت. هر چند وضعیت کنونی مخلوطی از اقتصاد دولتی و سرمایه داری خصوصی است.

به طور کلی دولتمردان قزاقستان به منظور توسعه کشور در زمینه های مختلف از جمله توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه های جامع و بلندمدتی مانند راهبرد «قزاقستان ۲۰۵۰» و برنامه «نورلی ژول» را در قالب برنامه های ۵ ساله تدوین و در دست اجرا دارند.

در نوامبر سال ۲۰۰۹ سه کشور بلاروس، روسیه و قزاقستان اسناد مربوطه به آغاز روند اجرای اتحادیه گمرکی از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۰ را امضا کردند.

قزاقستان در کنار همگرایی اوراسیایی، تقویت مناسبات اقتصادی با چین، آمریکا و اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه انرژی را نیز در دستور کار دارد. ضمن اینکه پیوستن به «سازمان تجارت جهانی» یکی از اهداف اصلی اقتصاد خارجی محسوب می شود. آمریکا از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی حمایت می نماید.

ذخایر نفت و گاز قزاقستان

قزاقستان به دلیل همجواری با بخش شمالی دریای خزر که بزرگترین حوزه های شناخته شده دریا در آن واقع است، مدعی بیشترین سهم نفت موجود می باشد . مجموع ذخایر هیدروکربنی اثبات شده این کشور تا ۳۰ میلیارد بشکه برآورد شده که نسبت به کشورهای عضو اوپک در کمترین سطح با الجزایر و در بالاترین سطح با قطر قابل مقایسه است.

انتظار می رود این کشور در ۱۰ سال آینده به یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت غیراوپکی در جهان تبدیل شود. قزاقستان هم اکنون ۱.۸ درصد از کل نفت خام جهان را تولید می کند.

کشورهای عمده وارد کننده نفت از قزاقستان «آلمان، اوکراین، رومانی، لتونی، چین، سوئیس و ایتالیا» هستند.

میزان ذخایر گاز طبیعی در قزاقستان ۲.۵ تریلیون متر مکعب است. میزان تولید گاز طبیعی ۲۸ میلیارد متر مکعب و میزان مصرف گاز طبیعی ۳۱ میلیارد متر مکعب در سال می باشد.

قزاقستان؛ یکی از انبارهای غذای دنیا

مهمترین اقلام کشاورزی این کشور شامل غلات (عمدتا گندم) و پنبه می‌شود.

قزاقستان در تولید و صدور برخی محصولات کشاورزی مزیت دارد. تولید غلات در قزاقستان همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و حدود نیمی از زمین های کشاورزی به کشت گندم اختصاص دارد.

به گفته بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، کشورهای اروپایی قزاقستان را بواسطه داشتن زمین های وسیع و حاصلخیز، به عنوان یکی از انبارهای غذای دنیا می‌دانند و در حال سرمایه گذاری گسترده در این بخش هستند.

۱۶۰ میلیارد دلار حجم سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان/ عمده سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز

طبق آمار بانک مرکزی قزاقستان در دوره ۲۰۱۳-۱۹۹۳ بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در اقتصاد این کشور جذب شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، قزاقستان در گروه ۲۰ کشور اول جهان از نظر جذب سرمایه های خارجی قرار دارد و این میزان در واقع ۸۰ درصد کل سرمایه گذاری خارجی در آسیای مرکزی است. آمریکا، اتحادیه اروپا و چین، مهمترین سرمایه گذاران خارجی در قزاقستان می باشند. عمده این سرمایه گذاریها در بخش نفت قزاقستان بوده است.

قزاقستان جزو پنج کشور اول جهان به لحاظ پویایی اقتصادی و در ردیف ۲۰ کشور جذاب دنیا برای سرمایه گذاری است. طبق اطلاعات سال ۲۰۱۳، قزاقستان از نظر جلب سرمایه گذاری، در بین ۱۸۵ کشور جهان، در رتبه دهم قرار دارد.

سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری شرکت های ایرانی در قزاقستان/ ساخت اولین اتوبان و تونل قزاقستان توسط ایران

ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال قزاقستان را در سال ۱۳۷۰ به رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را در آلمانی افتتاح نمود. روابط دو کشور در بیش از دو دهه گذشته، بدون فراز و نشیب، با آهنگ مطلوبی همواره رو به رشد بوده است. تاکنون بیش از ۸۵ سند میان دو کشور به امضا رسیده است. ایران علاوه بر سفارت در آستانه، در آلماتی و بندر آکتائو هم دارای سرکنسولگری می باشد و قزاقستان نیز در گرگان سرکنسولگری دارد.

مناسبات دو کشور پس از آغاز به کار دولت جناب آقای روحانی در ایران، وارد مرحله تازه ای شده است.

آنظربایف، اولین رئیس دولتی بود که دعوت ایران را پذیرفت و در راس هیاتی بلندپایه، در مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی (مرداد ۹۲) شرکت کرد.

در سالهای اخیر، می توان به تکمیل راه آهن سه جانبه، افتتاح سیلوی مشترک در بندر امیر آباد، برقراری خط پرواز مستقیم میان دو کشور، برگزاری اولین نشست شورای بازرگانی دو کشور، برگزاری دو دوره نشست کارگروه تجاری مشترک و آغاز به کار مرکز تجاری ایران در شهر چیمکنت قزاقستان جنوبی اشاره کرد. راه اندازی مجدد سوآپ نفت نیز از جمله برنامه هایی است که در دست پیگیری می باشد.

شرکت های ایرانی تاکنون قریب به دو میلیارد دلار در حوزه های مختلف خدمات فنی و مهندسی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و دامپروری سرمایه گذاری نموده و خدمات ارائه کرده اند. از جمله پروژه مخابراتی دیداس به ارزش ۶۰۰ میلیون یورو و طرح های راهسازی توسط شرکت «دنا رهساز» که تاکنون نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار بوده و دو پروژه به ارزش ۱۱۰ و ۱۴۰ میلیون دلار را در سال ۲۰۱۴ در دست اجرا دارد.

گفتنی است اولین اتوبان قزاقستان توسط یک شرکت ایرانی ساخته شد و امروز اولین تونل این کشور نیز توسط ایرانیان در حال ساخت است.

شرکت «کیسون» نیز در آستانه دفتر خود را افتتاح و چند پروژه را جهت سرمایه گذاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه احداث مراکز لجستیکی و ریلی در دست مطالعه دارد. شرکت استراتوس و چند شرکت بزرگ ایرانی نیز برای ارائه خدمات اعلام آمادگی نموده و در آینده در پروژه های مربوط به توسعه بندر آکتائو و سایر پروژه ها همکاری خواهند نمود.

موازنه مبادلات تجاری ایران قزاقستان تا به امروز به نفع قزاق هاست

یکی از مهمترین بسترهای مناسب برای فعالیت و همکاری شرکت های ایرانی، مشارکت در طرح های مربوط به آماده سازی نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۱۷ آستانه است.

حجم تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیارد دلار بوده که حدود ۶۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۳، ۶۲۱ میلیون دلار بود.

تاکنون موازنه مبادلات تجاری میان دو کشور به نفع قزاقستان بوده است. یکی از علل بالا بودن میزان صادرات قزاقستان به کشورمان، موضوع ترانزیت غلات این کشور از مسیر ایران به سمت کشورهای همجوار است.

از دیگر دلایل پایین بودن صادرات کشورمان به قزاقستان می‌توان به عدد حضور پررنگ شرکت های ایرانی در قزاقستان، ضعیف و کم توان بودن شرکت های ایرانی فعال در این کشور و با عملکرد سنتی، فقدان همکاری های بانکی میان دو کشور، محدودیت های بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، بهره مندی قزاقستان در جلب مشارکت، سرمایه گذاری و بهره گیری از خدمات فنی و مهندسی با تمامی کشورها و شرکت های خارجی، گرایش کلان سیستم مدیریتی این کشور در انجام تعامل با کشورهای رده اول و وجود بازرهای رقابتی اشاره کرد

ظریف در دیدار ایرانیان مقیم قزاقستان: تحریم‌ها تنها توسط مردم شکست خورد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در روز دوم سفر خود به قزاقستان در صبحانه کاری با ایرانیان مقیم این کشور با بیان اینکه امروز در یک شرایط ویژه منطقه ای و بین المللی قرار داریم اظهار کرد: امروز در حالی که افراط و خشونت و برداشت های منحرف از پیام رحمانی اسلام با دخالت بیگانگان و افراد سیاسی و کوتاه بینی برخی رهبران اسلامی فاجعه و جنایت خلق می کند کشور ما به سمت اعتدال و تعامل در حرکت است.

وی افزود: مردم ما با تحمل فشارها توانستند نشان دهند که تحریم ها نمی تواند مردم را از حاکمیت جدا کند و اگر این مهم نبود ما نمی توانستیم مقابل ۶ قدرت جهانی بایستیم.

ظریف در ادامه گفت: البته ما جز خداوند را ابرقدرت نمی دانیم و چون به این باور اعتقاد داریم جرات می کنیم در مقابل ۶ قدرت جهانی ایستادگی کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حرکت جمهوری اسلامی به سمت اعتدال شرایط ویژه ای را برای ما ایجاد کرده است که همه آن را مرهون مردم هستیم چراکه آنها همه فشارها را تحمل کردند و تحریم ها را با مقاومت خود شکستند و با حضور در پای صندوق های رای به دنیا نشان دادند که این مردم را نمی شود از آرمان ها، کشور و انقلاب جدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این واقعیت نبود و این مردم نبودند و حضور پیدا نمی کردند و نشان نمی دادند که تحریم ها نمی تواند مردم را از حاکمیت جدا کند امروز یارای ایستادگی در مقابل قدرت های جهانی نداشتیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه من اهل شعار نیستم اما شما باید در مذاکرات اهل بده و بستان باشید تاکید کرد: در این مذاکرات ما برخی دیدگاه ها و خواسته های آنها را پذیرفتیم البته آنقدر که احساس می کردیم با مبانی، امنیت و منافع ملی ما مغایرت ندارد.

ظریف با بیان اینکه ما از ابتدا اعتقاد داشتیم که برنامه هسته ای ما صلح آمیز است و ما از ابتدا به این معتقد بودیم که جز این نمی تواند باشد چراکه تولید سلاح هسته ای را خلاف شرع، انسانیت و اخلاق می دانستیم.

وی ادامه داد: ما کشوری هستیم که در سال سوم جنگ تحمیلی عراق علیه ما سلاح شیمیایی استفاده کرد و ما این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادیم اما آنها حتی حاضر به شنیدن آن نبودند و زمانی که در مذاکره یکی از وزرای خارجه خیلی صحبت از شورای امنیت سازمان ملل می کرد همین موضوع تاریخی را به او یادآور شدم.

وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: مردم و نظام ما آن زمان علیه مردم عراق از سلاح شیمیایی استفاده نکردند با اینکه امکان آن را داشتند و ما امروز هم دنبال سلاح هسته ای نیستیم بنابراین ما می توانیم به دنیا ثابت کنیم که اتهام جنگ افروزان علیه ایران دروغ است. آنها دنبال هراس افکنی و مقابله با ایران هستند، دنبال ترویج سیاست های ظالمانه و سرکوب گرایانه خودشان هستند که آن را در پوشش ایران هراسی دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه ما می توانیم برخلاف همه فشارهای ۱۰ تا ۱۲ ساله اخیر که بر ما وارد کردند که از انرژی هسته ای دست برداریم خواسته ها و حقوق خود را محقق کنیم گفت: امروز هم برنامه غنی سازی، هم تحقیق و توسعه، هم راکتور اراک، هم فردو و هم برنامه هسته ای را خواهیم داشت که تمام این واقعیات عدم جدایی مردم و نظام را حکایت می کند.

ظریف تحریم ها را در واقعیت شکست خورده دانست و گفت: اینکه فکر می کنید ما تحریم ها را شکست دادیم اشتباه است بلکه مردم تحریم ها را شکست دادند. ما امروز ساز و کارهای رفع تحریم ها پیدا می کنیم نه اصل رفع تحریم ها را.

وی افزود: سیاست های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی کشور را به سوی رفع تحریم ها سوق داد و امروز حمایت ها و پشتیبانی های ایشان بیشترین پشتوانه را برای ما ایجاد کرده است.

ظریف در ادامه با تاکید بر اینکه برای ما موضوعات منطقه ای در اولویت اصلی سیاست خارجی قرار دارد خاطرنشان کرد: شما هر میزان در سطح جهانی قدرت داشته باشید امنیت شما را منطقه شما تامین می کند. آنچه که ما در یک سال و نیم گذشته به دنبال آن بودیم برداشتن موانعی است که بتوانیم با دنیا و منطقه روابط معقولی داشته باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: در این روابط ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها ابزار سیاسی است. امروز منطقه ما حوزه حضور فرهنگی ماست حضور فرهنگی حافظ و مولانا در این منطقه ابزار قدرت است نه یک قدرت هژمونی بلکه قدرت معنوی چراکه قدرت معنایی بسیار کارآمد است اما باید از این امکان استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حضور در بازارها و دانشگاه های کشورهای همسایه به تقویت روابط ما با این کشورها و صلح و امنیت منطقه ای کمک می کند.

ظریف با بیان اینکه ما نیازمند یک ساز و کار جامع همکاری با کشورهای منطقه ای هستیم گفت: ما با دوستان آسیای میانه خود هیچ اختلافی نداریم و اولین کسانی بودیم که از کشورهای استقلال یافته این منطقه حمایت کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اولین پیش بینی فروپاشی جماهیر شوروی را امام خمینی (ره) کرده بود چراکه در سیاست های انقلابی ما قدرت نظامی تنها مولفه ماندگاری در قدرت نیست.

وی ابراز امیدواری کرد: وزارت امور خارجه بتواند به کارآفرینان خدمت کند و موانع و مشکلات موجود را بردارد.

ظریف تاکید کرد: با رفع تحریم ها بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد اما نباید تنها منتظر رفع تحریم ها باشیم چراکه باید ابزار تحریم ها را ناکارآمد کنیم. غربی ها این باور را داشتند که تحریم ها یک سرمایه است ولی تحریم ها برای ما یک هزینه خواهد بود.

در صبحانه کاری ظریف با ایرانیان مقیم قزاقستان صاحب یکی از شرکت های فنی و مهندسی ایرانی و یکی از دانشجویان ایرانی دانشگاه قزاقستان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

اعطای دکترای افتخاری به ظریف در دانشگاه کازاگیو/ ظریف: عملیات نظامی در یمن وضعیت را پیچیده تر کرد

ظریف پس از دیدار و سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم قزاقستان و استماع نظرات برخی از آنها که شامل صاحبان شرکت های ایرانی در قزاقستان و دانشجویان ایرانی می‌شدند، عازم دانشگاه کازاگیو (دانشگاه حقوق و علوم انسانی) آستانه شد. ظریف در جمع دانشجویان این دانشگاه که به باشگاه دیپلماتیک موسوم بود به زبان انگلیسی سخنرانی کرد و در پایان به برخی سوالات دانشجویان پاسخ گفت.

در ابتدای این دیدار یکی از مسئولان دانشگاه کازاگیو به ظریف گفت: عمده دانشجویان این دانشگاه که در جلسه امروز حضور دارند از دیپلمات های آینده قزاقستان هستند.

در پایان این مراسم نیز دکترای افتخاری دانشگاه کازگیو به ظریف اعطا شد.

محمد جواد ظریف در جمع دانشجویان این دانشگاه با بیان اینکه باید گروه های تروریستی و افراط گرا بدانند که ناامنی در یک کشور در یک منطقه محدود و باقی نمی ماند، اظهار کرد: این یک اصل و واقعیت است. ناامنی ها و خشونت می تواند خود را به سایر مناطق تحمیل کند.

وی افزود: کسی نتوانسته است امنیت خود را در قبال ناامنی سایرین به دست آورد.

ظریف گفت: کسانی که در تشکیل داعش نقش داشتند و از آنها حمایت های مالی و تسلیحاتی کردند، اکنون از سیاست غلط خود رنج می برند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه ما راضی نخواهیم شد رفع تحریم ها به قیمت عزت و منافع ملی ما تمام شود، خاطرنشان کرد: امروز تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا تحریم های ظالمانه رفع شود، البته نه به قیمت عزت ملی کشورمان.

وی با اشاره به اقدامات شورای امنیت سازمان ملل علیه ملت ایران در زمان جنگ تحمیلی، گفت: این شورا سابقه بدی در زمان جنگ ایران و عراق از خود به جای گذاشته است و این یکی از دلایل بی اعتمادی ملت ایران به آن شورا و اعضای آن است.

ظریف به همکاری های ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: همکاری های ما با سایر کشورهای آسیای مرکزی در دستور کار قرار دارد.

وزیر امور خارجه افزود: خط آهن ایران –ترکمنستان- قزاقستان اقدامی راهبردی است که می تواند یکی از عوامل شکوفایی و توسعه این منطقه باشد.

وی با بیان اینکه قزاقستان از این طریق می تواند به آب های خلیج فارس و دریای عمان راه یابد، خاطرنشان کرد: قزاقستان قادر خواهد بود از طریق این خط آهن، روند تجارت خود را گسترش دهد.

ظریف با اشاره به اینکه ما به دنبال ثبات و آرامش در خلیج فارس هستیم، تصریح کرد: ما به دنبال توسعه منطقه خلیج فارس و تقویت مناسبات خود با همسایگان هستیم.

وی همکاری و اعتمادسازی را محور اصلی دیپلماسی ما با کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد: رفع تهدیدهای داعش از این منطقه در اولویت ماست که ما نیز همواره بر آن تاکید داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضوع بحران یمن، خاطرنشان کرد: ادامه عملیات های نظامی در یمن وضعیت را پیچیده تر از گذشته خواهد کرد و نفرت ها را افزایش خواهد داد.

وی گفت: امروز القاعده در نقاط مختلف یمن آماده است تا از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برای بی ثبات سازی این کشور انجام دهد.

ظریف در پایان گفت: پیش شرط ها در موضوع حل بحران یمن به برقراری صلح کمک نکرده، بلکه آن را به تاخیر خواهد انداخت.

تاکید وزیر خارجه ایران و قزاقستان بر همکاری های راهبردی/ حل مشکل ویزا مورد تاکید دو طرف

ظریف پس از سخنرانی در جمع دانشجویان باشگاه دیپلماتیک قزاقستان به دیدار «یردلان ادریس اف» وزیر خارجه قزاقستان رفت. در بدو ورود به ساختمان وزارت خارجه ظریف به ملاقات خصوصی با ادریس اف رفت و این دیدار حدود ۴۵ دقیقه به طول انجامید؛ پس از این دیدار وزیرای خارجه ایران و قزاقستان به همراه هیئت های دیپلماتیک دو طرف بدون حضور خبرنگاران با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

ظریف در ملاقات دوجانبه با وزیر خارجه قزاقستان و هیات قزاقی تاکید کرد: از نقش قزاقستان در موضوع منطقه ای و هسته ای تقدیر می کنیم که چند دوره از مذاکرات در این کشور بود و شما نقش تسهیل کننده ای داشتید.

وی افزود: بخش های خصوصی و دولتی ایران آمادگی دارند تا همکاری های نزدیک تری با همتایان قزاقی داشته باشند.

ادریس اف در این دیدار خاطرنشان کرد: امیدواریم زمینه های همکاری تجاری و اقتصادی با ایران گسترش یابد زیرا ایران بازیگر مهم منطقه ای در حوزه اقتصادی و راهسازی است.

وی اظهار امیدواری کرد: در سفر آینده خود به ایران زمینه سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران را تدارک ببینیم.

وی افزود: موضوع ویزا از جمله موضوعات همکاری های دو طرف است. این موضوع می تواند به افزایش همکاری ها بینجامد. دو کشور در عرصه همکاری های اقتصادی و سیاسی جدی هستند و باید تلاش کنیم موانع و مشکلات موجود را برطرف سازیم.

مقررات جالبی که خبرنگاران باید در ساختمان وزارت خارجه قزاقستان رعایت می‌کردند

آنچه مورد توجه خبرنگاران ایرانی در این دیدارها قرار گرفت این بود که هر خبرنگاری در قزاقستان و کشورهای حوزه کشورهای آسیای مرکزی که وارد ساختمان های دولتی می‌شوند نباید بالاپوش، بارانی و کاپشن‌های بلند به تن داشته باشند. خبرنگاران در بدو ورودشان به ساختمان های وزارت خارجه، مجلس و ریاست جمهوری باید کاپشن و کلاه خود را تحویل می‌دادند و لباسی مخصوص همان سالن را دریافت می‌کردند.

پس از دیدار دو هیئت ایرانی و قزاقی، نوبت به نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و قزاقستان رسید.

در سالن نشست خبری خبرنگارانی از رسانه های قزاقستان و همچنین روسیه مانند اینترفاکس حضور داشتند. مجری سالن قبل از ورود ظریف و ادریس اف به خبرنگاران تذکر داد که تنها دو خبرنگار از هر طرف ایرانی و قزاقی می‌توانند سوالات خود را مطرح کنند.

قدردانی ظریف از قزاقستان برای مساعدت مثبت در مذاکرات فعلی و گذشته هسته‌ای ایران و ۱+۵

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با همتای قزاقی خود با تشکر از آقای یرلان ادریس اف و همچنین از دولت و ملت قزاقستان برای مهمان نوازی از هیات ایرانی، گفت: ما دارای روابط بسیار گسترده با قزاقستان هستیم و ریشه های مشترک فرهنگی و جغرافیایی، دو کشور را به هم پیوند داده است.

وی افزود: دریای خزر که دریای صلح و دوستی است منبع مشترک دو کشور محسوب می شود و امیدواریم از این زمینه های همکاری به بهترین وجه استفاده کنیم.

ظریف با اشاره به سفر سال گذشته حسن روحانی به قزاقستان، خاطرنشان کرد: این سفر، سفری موفقیت آمیز بود و اسناد بسیار مهمی بین دو کشور امضا شد و در این سفر ما تلاش کردیم که برای پیشبرد اجرای آن اسناد همفکری کنیم.

وی با بیان اینکه زمینه های مختلفی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد، تصریح کرد: این زمینه ها از ترانزیت تا خط آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان که امکان اتصال قزاقستان به خلیج فارس را فراهم کرده است و تا همکاری ها در حوزه های مشترک و خرید محصولات و حضور موسسات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی در پروژه های مختلف ادامه داشته است و می تواند به تقویت روابط کمک کند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: همکاری در حوزه معادن و سایر همکاری های اقتصادی بین دو کشور زمینه فعالیت را فراهم کرده است و امیدواریم این همکاری ها با سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران در انتهای سال بتواند پیشرفت کند و زمینه صلح و ثبات در این منطقه را فراهم سازد.

ظریف با بیان اینکه در این سفر در زمینه های مختلف منطقه ای و بین المللی گفتگو کردیم، خاطرنشان کرد: در خصوص مسئله افراط، بحران یمن و مسائل عراق و سوریه بحث و تبادل نظر کردیم و منافع مشترک در دو کشور را مورد تبادل نظر قرار دادیم.

وزیر امور خارجه گفت: همکاری هایی که دو کشور می توانند به گسترش گفتگو در آسیا صورت دهند بحث و تبادل نظر کردیم و درخصوص طرح آقای نظربایف در این زمینه بحث شد.

وی افزود: دو کشور در قالب سازمان همکاری های اسلامی همکاری هایی را با یکدیگر دارند امیدواریم گفتگوهای خوبی که در این سفر داشتیم تا عصر امروز در ملاقات با رئیس جمهور و رئیس مجلس سنا ادامه دارد بتواند زمینه ثبات و همکاری های گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کند.

ظریف ادامه داد: یک بار دیگر از رویکرد مثبت و صمیمانه آقای ادریس اف در زمینه روابط دو کشور و همچنین مسئله هسته ای سپاسگذاری می کنم و بر نقش مثبتی که قزاقستان در تسهیل مذاکرات هسته ای در گذشته و الان دارند قدردانی دارم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه همسایگان ما اولویت اصلی سیاست خارجی ما هستند گفت: ما در زمینه همگرایی منطقه ای تلاش می کنیم و معتقدیم این همگرایی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم تبلور پیدا می کند و این دو با یکدیگر همپوشانی دارند و باعث امنیت و ثبات کشورهای منطقه ای خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما هیچ سقفی را در روابط دو کشور نمی بینیم و این در اولویت ما قرار دارد.

ظریف خاطرنشان کرد: این همکاری ها باعث افزایش تعاملات کشورهای منطقه ای خواهد شد و باعث گسترش ثبات و امنیت در منطقه می شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به طرح خط آهن ایران، ترکمنستان، قزاقستان گفت: اراده سیاسی و اقدامات اولیه برای تکمیل این خط آهن وجود دارد تا بتوانیم استفاده خوبی از آن داشته باشیم.

وی در ارتباط با تعیین رژیم حقوقی دریای خزر گفت: ما این موضوع را پیگیری می کنیم و جلسات کارشناسی آن در تهران خواهد بود.

ظریف افزود: امیدواریم برای اجلاس سران کشورهای دریای خزر که سال آینده برگزار می شود زمینه لازم را برای پیشبرد کارها پیگیری کنیم.

وی گفت: جمهوری اسلامی با علاقه کامل این موضوع را پیگیری خواهد کرد. ما در زمینه برداشته شدن تحریم ها با اینکه طرف های بین المللی این تحریم ها را غیر قانونی می دانستند از ابتدا در انتظار برداشته شدن تحریم ها بودند ولی باید بگویم ارتباط ما با دوستانمان از جمله قزاقستان و روسیه فراتر از این است.

وزیر خارجه قزاقستان: امیدوارم مذاکرات هسته ای ایران به یک توافق منجر شود

یرلان ادریس اف در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف اظهار کرد: این سفر در چارچوب توافق روسای جمهور دو کشور انجام گرفته است. ما در این سفر مذاکرات بسیار خوبی درخصوص ابعاد مختلف همکاری داشتیم.

وی افزود: مسائل تجاری و اقتصادی و مسائل مربوط به امنیت منطقه ای و همچنین مسائل افغانستان و خاور نزدیک و همچنین بحث دریای خزر در این مذاکرات بحث و تبادل نظر شد.

ادریس اف ادامه داد: همکاری دو کشور در سازمان ملل و سازمان های بین المللی ادامه دارد و دو کشور تفاهم های خوبی در این زمینه با یکدیگر دارند.

وی همچنین گفت: ما برنامه ای را برای سفر رئیس جمهور خود به ایران در نظر داریم.

ادریس اف تاکید کرد: در حوزه حمل و نقل دو کشور در سال گذشته راه آهن قزاقستان، ترکمنستان و ایران را افتتاح کردند که یک امکان جدیدی را پیش روی این کشورها قرار خواهند داد.

وی افزود: بحث تعرفه ها و حجم کالاهای ایرانی از جمله مباحث مورد توجه در این زمینه است.

ادریس اف خاطرنشان کرد: ما در زمینه کشاورزی نیز همکاری های خوبی با همدیگر داریم و تولیدات مشترک در خاک قزاقستان می تواند به روابط دو جانبه کمک کند.

وی با بیان اینکه حجم مبادلات اقتصادی رو به رشد است و توافقات خوبی در این زمینه داریم امیدواریم حجم مبادلات اقتصادی به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

ادریس اف با تاکید بر اینکه من درخصوص مذاکرات هسته ای به آقای ظریف تبریک گفتم خاطرنشان کرد: ما کاملا این موضوع را پیگیری می کنیم و قزاقستان موضع مشخصی در این زمینه دارد و به طور خاص آن را دنبال می کند.

وی گفت: این مذاکرات برای امنیت جهانی مهم است و از صمیم قلب آرزو داریم این مذاکرات به یک توافق منجر شود.

وزیر خارجه قزاقستان ادامه داد: به عنوان کشوری که دو راند میزبان مذاکرات هسته ای ایران بوده است امیدواریم با اراده سیاسی لازم این مذاکرات به انتها برسد.

ظریف خطاب به توکایف: آقای لاریجانی در انتظار دیدار شما در تهران است

پس از برگزاری نشست خبری مشترک وزرای خارجه دو طرف، ظریف به دیدار قاسم «ژومارت توکایف» رئیس مجلس سنای قزاقستان رفت.

ظریف در این دیدار با بیان اینکه شما قبلا در سمت وزارت خارجه قزاقستان نقش مهمی در تقویت روابط میان ایران و قزاقستان داشته اید تاکید کرد: ما از شما تقدیر می کنیم و امیدواریم در سمت جدید همچنان نقش موثر خود را ایفا کنید.

وی افزود: آقای لاریجانی در انتظار دیدار شما در تهران است.

ظریف ادامه داد: قزاقستان همسایه ما است و صلح و دوستی همواره میان ما برقرار بوده است. سفر آقای روحانی در سال گذشته اهمیت فراوانی داشت که در آن سفر نقشه راه تقویت مناسبات را تهیه کردیم و باید بدنبال اجرایی کردن آن باشیم.

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به افتتاح خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران اضافه کرد: افتتاح این پروژه در سال گذشته مهم بوده است و دسترسی شما به آبهای خلیج فارس را تسهیل می کند و می تواند توسعه بیشتر هر سه کشور و سایر کشورهای منطقه را بدنبال داشته باشد.

ظریف با بیان اینکه آمادگی داریم در زمینه خدمات مهندسی و معدن و سایر حوزه ها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی همکاری ها را تقویت کنیم تصریح کرد: حضور نمایندگان بخش خصوصی در این سفر نشان دهنده آمادگی کامل برای افزایش همکاری ها در تمام زمینه ها است.

وی خاطرنشان کرد: نقش قزاقستان در همکاری های چند جانبه و بین المللی موثر بوده است و ما از آن تقدیر می کنیم.

وزیر امورخارجه کشورمان خطاب به قاسم ژامرت تاکئوف رئیس مجلس سنای قزاقستان گفت: شما در گفتگوی میان تمدنها، موضوع هسته ای جمهوری اسلامی و در حوزه های مختلف نقش فعالی داشته اید که می توانید این حوزه از همکاری ها را افزایش دهید.

ظریف از وزیر امورخارجه کشورمان از نقش قزاقستان در روند مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ و مسیر درستی که در این خصوص طی کرده است تقدیر کرد و گفت: تقویت مناسبات پارلمانی به تبادل هیئت ها در سطوح مختلف می تواند سایر زمینه های همکاری بین دو کشور را تقویت کند.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این دیدار قاسم ژامرت تاکئوف رئیس مجلس سانی قزاقستان اظهار کرد: معتقدم ظرفیت های فراوانی برای همکاری های دوجانبه منطقه ای و بین المللی وجود دارد که باید آن را عملیاتی کنیم.

وی خطاب به وزیرامورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه دیدار شما از قزاقستان بسیار مهم است خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران نیز خیلی مهم و سازنده خواهد بود.

رئیس مجلس سنای قزاقستان در پایان گفت: برخورداری از فناوری مصالح آمیز حق هسته ای را حق قطعی جمهوری اسلامی می دانیم و همواره از آن حمایت کرده ایم.

نظربایف: از حقوق مشروع هسته ای ایران حمایت می‌کنیم/ امروز منافع دشمنان در ایجاد تفرقه در میان مسلمین است

آخرین برنامه ظریف در سفر به قزاقستان دیدار با «نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهور قزاقستان بود.

ظریف در این دیدار با ابلاغ سلام گرم روحانی رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: از حمایت های شما از برنامه هسته ای مسالمت آمیز جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از مذاکرات ایران و ۱+۵ تقدیر می کنیم.

وی افزود: قزاقستان به عنوان دوست همواره در کنار مردم ایران بوده است و ما از این کشو از این بابت سپاسگزاریم.

وی با اشاره به سفر سال گذشته روحانی به قزاقستان خاطرنشان کرد: سفر خوب رئیس جمهور کشور ما به قزاقستان سفری مهم و نقطه عطفی در روابط بین دو کشور به شمار می رود. مصمم هستیم تا توافق های صورت گرفته در آن سفر را قبل از سفر جنابعالی به ایران عملیاتی کنیم.

ظریف به حجم مبادلات اقتصادی ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: برای اینکه سطح مبادلات تجاری را به ۵ میلیارد دلار و بالاتر افزایش دهیم نیازمند آن هستیم که بسترهای مناسب را فراهم کنیم که در این باره نقش شما منحصر به فرد است.

وزیرامورخارجه کشورمان با بیان اینکه ما نگرانی ها و تهدیدهای مشترکی از جمله افراط گرایی و تروریسم داریم، تصریح کرد: آمادگی داریم همکاری های کاملی در برخورد با این مشکلات با قزاقستان داشته باشیم.

ظریف با تبیین آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته ای، تحولات منطقه ای به ویژه سوریه و یمن و راه حل سیاسی مورد نظر ایران را برای رئیس جمهور قزاقستان تشریح کرد. همکاری های دو کشور در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای و همچنین موضوعات مربوط به دریای خزر نیز از جمله محورهای مورد گفتگوی ظریف با نورسلطان نظربایف بود.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این دیدار نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، ایران را شریکی خوب و دوست قزاقستان دانست و گفت: دستاوردهای اخیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در طی ماههای اخیر حاصل رویکرد جدید و تلاش های فراوان شما است.

وی افزود: علی رغم تحریم ها، روابط خوبی بین دو کشور ایران و قزاقستان وجود دارد و برای روابط خود با ایران احترام زیادی قائل هستیم و از حقوق مشروع هسته ای جمهوری اسلامی همواره حمایت کرده و می کنیم.

نورسلطان نظربایف با اشاره به اینکه تکمیل پروژه خط آهن قزاقستان – ترکمنستان – ایران مورد اهتمام جدی ما است خاطرنشان کرد: این پروژه می تواند ما را به آبهای خلیج فارس مرتبط سازد.

وی خطاب به ظریف تاکید کرد: سفر شما به قزاقستان فرصت خوبی برای تقویت روابط دوجانبه است. با همکاری و تبادل نظر با یکدیگر می توانیم موانع رشد مناسبات را از میان برداریم.

رئیس جمهور قزاقستان به وحدت مسلمین که مورد توجه جمهوری اسلامی است اشاره کرد و گفت: این موضوع امر مهمی برای ما است و باید در این جهت تلاش کنیم.

نظربایف ادامه داد: منافع دشمنان در ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمین است اما کشورها ی منطقه باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.

رئیس جمهور قزاقستان ضمن استقبال از دعوت روحانی برای سفر به ایران تاکید کرد: این سفر را در زمان مناسبت انجام خواهد داد.

نظربایف گفت: امیدوارم تا آن زمان زمینه های لازم برای موفقیت این سفر در تمامی ابعاد فراهم شود.

وی استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و گفتگو و مذاکره را بهترین روش برای حل و فصل درگیری های منطقه ای بویژه در سوریه و یمن دانست.

توقفی کوتاه در تبریز و سفر به اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر ظریف پس از این دیدار مستقیما به فرودگاه آستانه رفت و با بدرقه رسمی وزیر خارجه قزاقستان عازم مادرید پایتخت اسپانیا شد.

هواپیمای اختصاصی ظریف پس از گذر از آسمان قزاقستان، دریای خزر و جمهوری آذربایجان توقفی کوتاه در فرودگاه تبریز داشت و سپس عازم مادرید شد.

آنچه در این سفر ظریف و همتای قزاقی‌اش به آن تاکید کردند به افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، تقویت فعالیت موسسات فنی و مهندسی ایرانی در قزاقستان، افزایش سطح تولیدات مشترک کشاورزی و همچنین مبارزه با افراط، تروریست و قاچاق مواد مخدر و ارتقای ثبات و امنیت منطقه ای بود.

گزارش : سینا سنجری