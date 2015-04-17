عملکرد سال گذشته ادارات اردبیل در ترویج نماز ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی پیش از ظهر جمعه در جلسه هم اندیشی نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه ها تصریح کرد: دو نمون برگ به دبیران اقامه نماز ادارات اردبیل ارائه شده است.

وی افزود: نمون برگ الف بررسی میزان پیشرفت برنامه ها و فعالیت های مورد توافق سال گذشته و نمون برگ ب شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه در سال گذشته است.

دبیر ستاد اقامه نماز تصریح کرد: این دو نمون برگ بر اساس معیارهای نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تدوین شده و در اختیار دبیران قرار گرفته است.

عبدی تصریح کرد: نمون برگ الف با نظر شورای اقامه نماز تکمیل می شود و در نمون برگ ب ۲۷ معیار طرح شده که دبیران بر اساس خود اظهاری و با پیوست مستند آن را تکمیل خواهند کرد.

وی با تاکید به اینکه نمون برگ الف معیارهای اصلی و نمون برگ ب معیارهای فرعی را شامل می شود، اضافه کرد: بر اساس این دو فرم عملکرد هر دستگاه اجرایی استان در امر اقامه نماز ارزیابی خواهد شد.

دبیر ستاد اقامه نماز دستگاه های اجرایی را پایگاه های ترویح نماز دانست و افزود: انتظار ما برنامه ریزی دقیق توسط دبیران برای فرهنگ سازی اقامه نماز نه تنها در ادارات بلکه در سطح جامعه است.

به گفته عبدی دبیران اقامه نماز ادارات تا ۲۴ اردیبهشت ما فرصت تکمیل و تحویل نمون برگ های اداره مربوطه را به ستاد اقامه نماز استان دارند.

وی افزود: دستگاه هایی که در موعد مقرر نسبت به تکمیل و ارسال نمون برگ ها اقدام نکنند هر گونه عواقب بعدی بر عهده خود دستگاه خواهد بود.