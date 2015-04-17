  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۰۴

سعيدی:

قاچاقچیان محموله مواد مخدر را در جنوب کرمان آتش زدند

قاچاقچیان محموله مواد مخدر را در جنوب کرمان آتش زدند

کرمان - فرمانده انتظامی جيرفت گفت: قاچاقچیان مواد مخدر در جنوب کرمان محموله مواد مخدر را آتش زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی کرمان، فرمانده انتظامي جيرفت استان كرمان از ناکامي سوداگران مرگ درانتقال محموله سنگين مواد مخدر طي عمليات روز گذشته پليس و كشف ۴۲۹ كيلو گرم ترياك سوخته در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهريار سعيدي در تشريح اين خبر گفت: روز گذشته در راستاي مقابله بي امان با سوداگرن مرگ ، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان طي کنترل محورهاي مواصلاتي جيرفت-اسفندقه - بافت به يک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و با تمهيدات امنيتي انتظامي دستور توقف آن را صادر کردند.

وي افزود:سرنشينان خودرو به محض روبرو شدن با ايستگاه پليس به فرمان ايست ماموران توجه نكرده و اقدام به فرار كردند.

اين مقام مسئول ضمن اشاره به تعقيب و مراقبت خودروي حامل مواد و درگيري مسلحانه قاچاقچيان با ماموران انتظامي بيان داشت :پس از مدتي درگيري مسلحانه ، سوداگران مرگ با توجه به آتش شديد پليس و تنگ شدن عرصه برخود، ضمن آتش زدن خودرو حامل مواد مخدر با استفاده از کوهستاني بودن منطقه از صحنه متواري شدند.

وي افزود: ماموران انتظامي سريعا وارد عمل شده و پس از خاموش نمودن شعله هاي آتش مقدار ۴۲۹ کيلو گرم ترياک نيمه سوخته را از داخل خودرو کشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان جيرفت گفت: عمليات پليس براي شناسايي و دستگيري سوداگران مرگ در منطقه ادامه دارد.

 

کد مطلب 2535940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها