به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی از حل مشکل آب شهر نخل تقی توسط سازمان منطقه ویژه پارس خبر داد و اظهار داشت: آب شرب مصرفی شهر نخل تقی پیش از این با مساعدت صنعت نفت از طریق آب شبرین کن های منطقه ویژه پارس تامین می شده و هرچند کیفیت آب توزیع شده در حد مطلوب ارزیابی می شد اما مردم شهرنخل تقی متقاضی آب پایدار بودند و از این رو راه حل جایگزین طراحی و عملیاتی شد.

یوسفی افزود: طبق توافق نامه امضا شده فی مابین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت مدیریت آب خلیج فارس، آب شرب مصرفی شهر نخل تقی از محل خط سراسری تامین می شود.

وی ضمن اعلام تخصیص اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برای این طرح درسال جاری افزود: با نظر مساعد وزیر نفت در حاشیه یکی از سفر های ایشان به منطقه مبنی بر حل مشکل آب شهر نخل تقی، این طرح اجرایی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ریژه اقتصادی انرژی پارس گفت: صنعت نفت نهایت مساعی خود را برای تامین امکانات مورد نیاز ساکنین مناطق پیرامونی صنعت نفت به عمل می آورد.