رضا سعیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم های پرفروش سینما آزادی بیان کرد: تاکنون فیلم های «ایران برگر» ساخته مسعود جعفری جوزانی، «رخ دیوانه» ساخته ابوالحسن داوودی و «استراحت مطلق» عبدالرضا کاهانی در سینما آزادی فروش قابل توجهی داشته اند.

وی به فروش این فیلم ها در روز پنجشنبه ۲۷ فروردین اشاره کرد و گفت: روز گذشته فیلم «ایران برگر» حدود ۲۰ میلیون تومان و فیلم های «رخ دیوانه» و «استراحت مطلق» هرکدام نزدیک به ۱۰ میلیون تومان فروش داشته اند.

مدیر پردیس سینما آزادی اضافه کرد: هر ۳ فیلم شب گذشته به سانس فول العاده یعنی سانس ساعت ۱ بامداد رسیدند.

سعیدی پور درباره فروش این فیلم ها بیان کرد: با اینکه اوخر فروردین ماه است و ایام عید و نوروز را گذرانده ایم اما فیلم ها همچنان با استقبال خوبی مواجه هستند.

وی در پایان درباره فیلم های اکران شده در گروه سینمایی «هنر و تجربه» نیز بیان کرد: این فیلم ها هم با توجه به گروه و ظرفیتی که دارند فروش نسبتا خوبی دارند اما پیش از نوروز فیلم های «پرویز» و «ماهی و گربه» فروش بیشتری داشتند.