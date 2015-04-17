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۲۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

معرفی داوران بخش مناطق هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

معرفی داوران بخش مناطق هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی ۵ داور بخش مناطق این رویداد دانشگاهی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویا تیموریان، مسعود رایگان، محمد امیر یاراحمدی، کوروش نریمانی و مهدی سلطانی به عنوان داوران بخش مناطق هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند.

هیات بازبینی این بخش متشکل از شهرام کرمی، نیما دهقان و ناصح کامگاری ۲۰ اثر نمایشی از استان‌های گلستان، سمنان، خراسان شمالی، مازندران، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، فارس و آذربایجان شرقی را برای حضور در بخش مناطق انتخاب کردند.

بخش مناطق هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی از ۵ الی ۱۰ اردیبهشت ماه با حمایت سازمان منطقه آزاد و معاونت گردشگری کیش به دبیری امیر مرسلی برگزار می‌شود.

کد مطلب 2535951
فریبرز دارایی

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