معرفی داوران بخش مناطق هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، رویا تیموریان، مسعود رایگان، محمد امیر یاراحمدی، کوروش نریمانی و مهدی سلطانی به عنوان داوران بخش مناطق هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند.
هیات بازبینی این بخش متشکل از شهرام کرمی، نیما دهقان و ناصح کامگاری ۲۰ اثر نمایشی از استانهای گلستان، سمنان، خراسان شمالی، مازندران، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، فارس و آذربایجان شرقی را برای حضور در بخش مناطق انتخاب کردند.
بخش مناطق هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی از ۵ الی ۱۰ اردیبهشت ماه با حمایت سازمان منطقه آزاد و معاونت گردشگری کیش به دبیری امیر مرسلی برگزار میشود.
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