افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، محبوبه صابر با بیان اینکه پروانه بهره برداری دفتر خدمات الکترونیک قضایی سمنان از سوی مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه صادر شده،گفت: در حال حاضر نیروی انسانی مورد نیاز توسط این دفتر جذب و آموزش های لازم را جهت ارائه خدمات الکترونیک فرا گرفته اند و بازدید امروز جهت حصول اطمینان نهایی از توانمندی نیروهای انسانی و نیز فراهم بودن تجهیزات مورد نیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد که امیدواریم با توجه به اقدامات و همکاری مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی سمنان این دفتر تا پایان فروردین ماه افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

صابر با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» اظهار امیدواری کرد با افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سمنان گام مناسبی در جهت افزایش و بهبود ارائه خدمات به شهروندان سمنانی صورت گیرد و انجام بخشی از خدمات قضایی با استفاده از فن آوری روز و در محیطی مناسب و خارج از مجموعه دادگستری رضایت مردم را به همراه داشته باشد.

سرپرست معاونت آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان افزود: در فاز اول ارائه خدمات این دفتر پذیرش، ثبت و ارسال دادخواست های حقوقی و همچنین پیگیری پرونده ها از طریق خدمات الکترونیکی انجام می شود.

صابر همچنین در خاتمه افزود: در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک در راستای اجرای طرح بزرگ ارائه خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور و استفاده روزآمد از فن آوری در تسریع و تسهیل ارائه خدمات به مراجعین و مردم در مراکز استانها به بهره برداری می رسد.