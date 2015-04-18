علی سلیمانی در گفتگو با مهر از طرح ویژه انتقال واحدهای صنعتی جاده مخصوص کرج به شهرک‌های صنعتی خبرداد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی بزرگ در جاده مخصوص کرج مستقر هستند که هم اکنون به دلیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای، نیازمند فضا و خرید زمین هستند، بنابراین برخی اوقات این واحدهای صنعتی، زمین‌های چسبیده به کارخانه‌های خود را با ارقام بسیار بالا همچون متری ۲ میلیون تا ۲.۵ میلیون تومان را تهیه می‌کنند، درحالیکه زمین‌های شهرک‌های صنعتی اطراف با تمامی امکانات، متری حدود ۱۵۰ هزار تومان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران افزود: بر اساس رایزنی‌های صورت‌ گرفته با این صنایع و واحدهای تولیدی، مقرر شده که اگر حتی این واحدها نتوانستند تمام کارخانه خود را به شهرک صنعتی منتقل کنند، حداقل بخشی از کارخانه و یا فضایهای جدید توسعه‌ای را به شهرک‌های صنعتی اطراف، انتقال دهند؛ چراکه این کار کاملا مقرون به صرفه بوده و خدمات در شهرک‌های صنعتی، بسیار کمتر از نرخ بازار ارایه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی جاده مخصوص کرج کاملا داوطلبانه است، تصریح کرد: نرخ خدماتی که به این واحدها عرضه می‌شود، دو سوم یا یک دوم نرخی است که برای ارایه خدمات در داخل محدوده شهری از واحدهای تولیدی و صنعتی دریافت می‌شود؛ ضمن اینکه در داخل شهرک‌های صنعتی، امکان ترهین زمین و گرفتن وام راحت‌تر از سایر محدوده‌های صنعتی وجود دارد و البته سند زمین‌ها و واحدهای مستقر در شهرک‌ها هم، شفاف است.

سلیمانی، اخذ سرمایه در گردش و استفاده از صندوق ضمانت صنایع کوچک را از جمله مزایای حضور واحدهای صنعتی در شهرک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه تسهیلات نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این صنایع اولویت می‌دهد، چراکه محیط زیست را حفاظت کرده و در راستای هم‌افزایی گام برداشته‌اند. بنابراین برنامه دولت این است که این صنایع را به داخل شهرک‌های صنعتی هدایت و منتقل کند.

وی از انجام مذاکره با خودروسازان و قطعه‌سازان برای خروج از جاده مخصوص کرج و استقرار در شهرک‌های صنعتی خبرداد و افزود: با خودروسازان، قطعه‌سازان و نیز مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکره کردیم و بر این اساس امیدواریم سال جاری، انتقال بخشی از این واحدها به شهرک صنعتی شهریار که یک شهرک صنعتی بزرگ و با امکانات است، محقق شود.

سلیمانی ادامه داد: به نفع واحدهای تولیدی است که به شهرک‌هیا صنعتی منتقل شوند، چراکه می‌توانند منابع مالی هنگفتی را که برای خرید زمین در جاده مخصوص می‌پردازند، صرف توسعه بازار و محصول نمایند. این در حالی است که جاده مخصوص یک منطقه مناسب برای گردشگری است و می‌توانند با تفاهم با شهرداری‌ها، واحدهای بزرگ تجاری در آن منطقه احداث کنند.

وی ادامه داد: مطابق بررسی‌های به عمل آمده، بازار برج‌های این منطقه می‌تواند از طریق جاده مخصوص تامین شود و کارخانجات در دوره زمانی مشخص، می‌توانند به این شهرک‌ها منتقل شوند و زمین خود را تبدیل کنند.

سلیمانی در خصوص واگذاری زمین رایگان به برخی از مشاغل در شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد: تخصیص زمین رایگان صرفا به خدمات عمومی همچون بیمارستان‌ها، پاسگاههای امنیتی و انتظامی داده می‌شود و به بخش‌خصوصی، زمین رایگان واگذار نمی‌شود.