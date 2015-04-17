گسترش همکاری اقتصادی ايران و جمهوری آذربايجان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان در ادامه سفر خود به جمهوری آذربایجان با معاون نخست وزیر این کشور دیدار و طرفین بر تقویت همکاری‌های بین دو کشور تاکید کردند.



علی ربیعی در این دیدار به مشترکات میان دو کشور اشاره کرد و گفت: علاقه مند هستیم مناسبات اقتصادی میان دو کشور را همانند روابط خوب سیاسی وفرهنگی گسترش دهیم.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان خواستار، تبادل تجارب در زمینه های فنی حرفه ای، آموزش مربی، توانبخشی و تبادل پزشک میان دو کشور شد.



وی همچنین از آمادگی ایران برای ساخت کارخانه دارو سازی با سرمایه گذاری مشترک در جمهوری آذربایجان و پذیرش و مداوای معلولین و بیماران این کشور در ایران خبر داد.



ربیعی به برنامه های هلال احمر ایران برای توسعه فعالیت های خود و ساخت بیمارستان در باکو نیز اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد تا در سایه حمایت های دولت جمهوری آذربایجان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بتواند خدمات خوبی به مردم این کشور ارائه کند.

احمد علی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار خرسندی دولت و ملت جمهوری آذربایجان را از موفقیت‌های کشورمان در مذاکرات هسته ای اعلام کرد و گفت: همکاری‌های دو کشور در حوزه های کار و تامین اجتماعی نتایجی مثبتی برای دو کشور خواهد داشت.



وی از مواضع حمایتی ایران و کمک‌های انسان دوستانه کشورمان به جمهوری آذربایجان تشکر کرد و اقدامات جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) را در کشورش در خور تقدیر دانست.



معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان از آمادگی کشورش برای اقدام مشترک برای تولید دارو خبر داد و گفت: از حضور پزشکان ایرانی برای معالجه بیماران جمهوری آذربایجان در کلینک هلال احمر استقبال می‌کنیم.