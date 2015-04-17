وظیفه دولت پاسخ دادن به اعتماد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد عبدالله زاده پاشاکی در خطبه های این هفته نمازجمعه رشت ضمن تقدیر از حضور پر شور مردم گیلان در استقبال از کاروان دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در سالی که به نام همدلی و همزبانی مزین شده است، دولت موظف است با حل مشکلات مردم، به اعتماد آنها پاسخ دهد.

وی استقبال بی نظیر مردم گیلان از رییس جمهور و هیات همراه را نشان از همدلی مردم با دولت دانست و گفت: امیدواریم دولت بتواند با عمل کردن به وعده هایی که به مردم گیلان داده است و همچنین اجرایی کردن مصوبات این سفر، پاسخی خوبی به همدلی مردم این استان بدهد.

عبدالله زاده در ادامه با اشاره به ۲۹ فروردین ماه که به نام روز ارتش است ادامه داد: در طول سالهای جنگ تحمیلی، رشادتهای سربازان اسلام در ارتش با همه وجود از خاک کشور دفاع کرده و نگذاشتند تا ذره ای از خاک کشور به دست دشمنان بیفتد.

وی افزود: از هزمان تا به امروز، ارتش کشور ما هر بار افتخار آفرینی بیشتری انجام داده و در حال حاضر با اقتدار در منطقه حضور دارد.

عبدالله زاده همچنین به فعالیتهای مشترک سپاه و ارتش در دفاع از سرزمین ایران اشاره کرد و گفت: در سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت ماه، جا دارد تا از رشادت های جان برکفان سپاه در حفظ و حراست از کشور نیز قدردانی کنیم.

وی در ادامه به اعمال شنیع کشور عربستان در آزار زائران ایرانی و همچنین حمله به کشور یمن اشاره کرد و افزود: کشور عربستان و حاکمان آنها مصداق بارز ظالمیت هستند و این ظلم اکنون به وجود نیامده و سابقه طولانی دارد.