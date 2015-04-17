سعودی ها خائن الحرمین هستند/ در امور فرهنگی هم همدلی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی، خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: ملت، دولت و حاکمان نظام را دوست دارند و حاکمان نظام نیز مردم را دوست دارند. مقام معظم رهبری فرموده‌اند، اینکه من گفتم سال همدلی دولت و ملت یک امر دستوری نیست، بلکه باید ببینیم عوامل آن چیست و چه چیزهایی می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک کند.

وی با اشاره به مساله هسته‌ای بیان کرد: مقام معظم رهبری در مساله انرژی هسته‌ای فرمودند، مردم دغدغه و نظر دارند و اگر می‌خواهید در امر انرژی هسته‌ای، مردم با شما باشند، به آنها میدان دهید و با مردم و نخبگان مشورت کنید، جلسه بگذارید و بحث کنید؛ چه بسا نظریه‌ای مطرح کنند که شما را به هدف نزدیک‌تر کنند و این یکی از راه‌ها در راستای توافق است که باید صورت گیرد.

آیت الله موحدی کرمانی گفت: خوشبختانه مسئولان صدا و سیما برنامه‌ریزی‌های خوب کردند و مشورت‌هایی صورت گرفت. به هر حال نظام ما، یک نظام مشورتی است و ما در گذشته نیز به برکت همدلی، توانسته‌ایم هر چیزی را به دست آوریم و به برکت همین همدلی، شاه ساقط شد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند که در امر فرهنگی دغدغه دارند، بیان کرد: چرا ایشان باید دغدغه داشته باشند و چرا باید خطر فرهنگی را به عنوان شبیخون مطرح کنند؟ مگر مردم ما با همدلی، به همه اهداف عالیه دست نیافتند و حکومت اسلامی با همدلی به وجود نیامد؟ بیایید برای رضای خدا، دغدغه‌های رهبری را که دغدغه‌های یک نظام مسلمان است و دغدغه خانواده شهدا و انسان‌های فداکار، دغدغه خود بدانیم و در امر فرهنگی، همدلی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ریشه‌‌کن کردن فرهنگ کفر، شرک و نفاق، شدنی است، بیان کرد: باید باور کنیم می‌شود کاری کرد که زنان ما عفت لازم را در جامعه نشان دهند. باور کنیم بدحجابی تنها یک گناه عادی نیست، بلکه به امنیت کشور بستگی دارد و شاید بدحجاب متوجه نباشد که عملاً به نظام جمهوری اسلامی ایران دهن‌کجی می‌کند.

موحدی کرمانی ادامه داد: امنیت کشور در گرو اسلام است. مردم به جمهوری اسلامی ایران رای داده‌اند. آنها اسلام را خواستند و اکنون نیز می‌خواهند. مردم با شعارهای کوبنده نشان می‌دهند که می‌خواهند زنان جامعه عفت و پوشش لازم را داشته باشند و آیا مسئولان نیز همگام با مردم و همدل و هم‌زبان آنها هستند یا می‌گویند نمی‌شود و می‌گویند این عمل جواب نمی‌دهد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تصریح کرد: اگر جواب نمی‌دهد، اتاق فکر تشکیل شود و کاری که جواب می‌دهد را انجام دهید. بی‌تفاوتی گناه است و باعث می‌شود دامنه کار وسیع شود و فساد وسعت پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: در این مقطع مخصوصا به مسئولان فرهنگی و امنیتی می‌گویم که فکر کنید، اتاق فکر تشکیل دهید که چه راهی می‌تواند موثر باشد و قضیه را حل کند؟ خیلی از این دختران و زنان، انسان‌های شریف هستند، ارزش حجاب را درک نکرده‌اند و شرف انسانیت را که در گروی دین است، متوجه نشده‌اند. ارزش زن در حجاب است و چنانچه با بدحجابی نمایان شود، زن به دست خود ارزشش را کم کرده است.

آیت الله موحدی کرمانی گفت: در حال حاضر پیشنهاد خاصی ندارم اما پیشنهاد قاطع من این است که نباید بی‌تفاوت بود و باید فکری کرد.

وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود در ادارات، کار خوب پیش نمی‌رود و حتما باید زیرمیزی داده شود، بیان کرد: اگر چنین است مسئولان فکر کنند و مشکل را حل کنند. این صحیح نیست که اگر پول و پارتی نباشد، کار پیش نرود. باید افراد ساده و راستگو در ادارات باشند و گزارش تهیه کنند تا مسئولان علاج کار کنند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: مردم نگران هستند عناصر بد سابقه که سابقه خوبی در کشور نداشتند، به پست‌ها دست پیدا کنند؛ آنها که در فتنه ۸۸ دست داشتند و در گذشته ضعف فرهنگی داشتند و روحیه ضعیف داشتند و در فیلم‌های مبتذل نقش ایفا کردند.

آیت الله موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به وضعیت طبقه مستضعف در جامعه بیان کرد: خیلی‌ها اکنون دارای زندگی سخت هستند، نمی‌توانند حتی با وجود ارفاق‌هایی که در بیمارستان‌ها شده است، هزینه نسخه‌های خود را بپردازند. مجلس و دولت باید به این موضوع توجه کرده و برنامه‌ریزی کنند و بودجه‌ای که باید به تمام رگ‌های جامعه برسد، به رگ‌های ضعیف نیز رسانده شود و نیازها را تامین کند.

وی ادامه داد: چرا گفته می‌شود بودجه نداریم؛ در حالی که به آنهایی که باید، حقوق کلان داده می‌شود و برای انسان‌های ضعیف بودجه نیست.

آیت الله موحدی کرمانی ضمن تبریک به تیم ملی کشتی و تبریک روز ارتش، با بیان شعار «آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما می‌چکدد از چنگ تو»، خطاب به آمریکا گفت: مردم ایران به برکت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بیدار شدند، متوجه نیرنگ‌ها می‌شوند؛ نمی‌توانید این مردم را گول بزنید. مراقب باشید که همان‌قدر آبروی نداشته‌تان از بین نرود.

وی با اشاره به اینکه اوباما می‌گوید اگر ایران یک میلیمتر تخلف کند، تحریم‌ها بازمی‌گردد، گفت: ما هم می‌گوییم اگر آمریکا نیم میلیمتر تخلف کند، آرزوی امضای توافق ایران را به گور می‌برد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد: مردم ایران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند بیگانه و جاسوس به حریم امنیتی و دفاعی کشور راه یابد. هر طرحی که جلوی رشد تکنولوژی و امنیتی ایران را بگیرد، رهبری و نظام آن را رد می‌کنند، بی‌جهت طمع نکنید و صادقانه در مدت باقی مانده تصمیم بگیرید و یک برنامه بدون تقلب و تخلف را بپذیرید. قبول کنید که ایران صادقانه و با منطق حرکت می‌کند.

موحدی کرمانی ضمن تبریک دستیابی به سامانه اس ۳۰۰ به وزارت دفاع، به برنامه‌های عربستان سعودی اشاره کرد و افزود: به دروغ سعودی‌ها لقب «خادم الحرمین» را به خود بستند، در حالی که روشن شده که آنها خادم نیستند و تنها خائن هستند.

وی با اشاره به حمله عربستان به یمن بیان کرد: چه دلیل و منطقی برای حمله به یک کشور اسلامی وجود دارد؟ با کدام منطق به کشور دیگری حمله می‌کنید؛ به مردمی که می‌گویند می‌خواهیم خودمان بر مقدرات کشور خود حاکم باشیم و چقدر کار شما زشت است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اینکه در یمن حمام خون به راه انداخته‌اند، اظهار داشت: ۲۵۰۰ کشته از بین مردم بی‌گناه، زنان و بچه‌ها برجای مانده است. آیا شما دین دارید و مسلمان هستید؟

موحدی کرمانی به قتل عام دانش‌آموزان سنی مذهب و تخریب ۲۲۶۵ منزل در بمباران‌ها اشاره کرد و خطاب به سعودی، گفت: فکر می‌‌کنید دارید چه جنایاتی را انجام می‌دهید؟ فکر می‌کنید برای خود آبرو باقی گذاشته‌اید؟ بالاخره گاهی اراده خدا این‌طور می‌شود که انسان‌های گناهکار را به دست خود ساقط می‌کند و من فکر می‌کنم سقوط نظام قاتل عربستان نزدیک است.

وی همچنین خطاب به عربستان گفت: هر چه زودتر مجازات عاملان جنایت جده را به دنیا نشان دهید که این اقدام واقعا فجیع است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران ضمن تشکر از رئیس‌جمهور و مواضع وی در قبال آمریکا، اظهار داشت: ولی همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و ایشان نیز کاملا قاطع بیان کردند، باید تمام تحریم‌ها در روز پایان مذاکرات لغو شود.

موحدی کرمانی گفت: کاری که وزیر ارشاد در مورد تعلیق عمره انجام داد، مناسب بود. صحیح نیست برای یک عمل مستحب، ملت شریف ایران این اندازه ذلت را تحمل کند. اسلام اجازه نمی‌دهد مسلمان زیر بار منت برادر مسلمان خود برود، چه برسد به این جنایتکاران. می‌دانیم مردم شریف ما، عاشق حرمین شریفین هستند، اما باید گاهی برای رضای خدا فراق را تحمل کرد.