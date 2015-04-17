فتنه آمریکا و عربستان در منطقه شکست خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: ایمان به خداوند مهمترین عامل عزت بخشیدن به ملتها و دولتهاست و اگر سراغ امور دیگر برویم نتیجه ای نخواهیم گرفت.

وی با اشاره به حوادث منطقه و حمله عربستان به کشور یمن تصریح کرد: امروزه شاهد زیاده خواهی برخی کشورها هستیم که فکر می کنند با لشگرکشی و جنایت در کشورها می توانند بهعزت و قدرت برسند و قدرتمند تلقی شوند.

عابدینی تصریح کرد: کشورهای ترکیه و عربستان که از قدرتمند شدن ایران اسلامی به هراس افتاده اند برای کسب موقعیت برای خود دست به جنایت و کشتار زده اند و اینکه بخواهند با حمله نظامی کسب قدرت کنند خیال خام است و شکست جدی خواهند خورد.

وی افزود: این کشورها گاهی حامی داعش هستند و گاهی ادعا می کنند مخالف آنها هستند اما همه می دانند با نوکری آمریکا نمی توان به عزت و قدرت رسید و در مقابل ملتها ایستاد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: استکبار جهانی باز هم فتنه دیگری را راه انداخته و در سوریه، عراق، یمن تلاش می کند با حملات هوایی جای پایی برای خود درست کند و برای این کار از کشتار مردم هم ترسی ندارد اما با استقامت مردم و لطف الهی این فتنه ها نیز شکست خواهد خورد.

عابدینی اظهارداشت: متاسفانه فتنه های خارجی در داخل هم دنبال هوادار است و گاهی برخی مسائلی که از داخل شنیده می شود همسو با فتنه خارجی است که باید هوشیار باشیم.

خطیب نماز جمعه قزوین بیان کرد: اینکه برخی مسئولان گفته های همسر امام را مطرخ کرده و شیطنت می کنند باید گفت چرا به خود امام تاسی نمی کنید و اینکه بخواهید دوباره منشا تفرقه و دو دستگی شوید و رخنه میان صفوف مردم ایجاد کنیدبا خشم مردم روبرو خواهید شد.

وی اضافه کرد: از این افراد انتظار داریم تکلیف خود را روشن کنند و آبروی خود را با کسانی که هیچ آبرویی ندارند و فتنه گرند گره نزنند در غیر این صورت کسانی که پای رهبری ایستاده ایند و تابع ولی فقیه هستند نکلیف آنها را روشن خواهند کرد.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به مناسبت های هفته و روز ارتش گفت: با درایت امام راحل از توطئه منافین در فروپاشی ارتش در ابتدای انقلاب جلوگیری شد و امروز نیز با اقتدار ارتش و سپاه امنیت کشور بخوبی برقرار شده است.

وی در خصوص روز تاسیس سپاه پاسداران هم بیان کرد: سپاه افتخار کشور است و امام با بیان جمله زیبای خود که " ای کاش من هم یک پاسدار بودم" حق مطلب را در مورد این نیروی مردمی ادا کردند.

حجت الاسلام عابدینی در خصوص فرار رسیدن ماه رجب و آداب دینی این ماه هم مطالبی بیان کرد.