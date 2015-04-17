یمن باتلاق و گورستان عربستان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ما شاهد چند جنگ بودند که جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران، تجاوز آمریکا به عراق و افغانستان، چندین جنگ اسرائیل علیه مردم غزه، جنگ علیه مردم سوریه و جنگ آل سعود به یمن از نمونه های آن است.

امام جمعه موقت مشهد افزود: تمام این جنگ ها در سرزمین های اسلامی رخ داد و در تمامی آنها آمریکا یا به طور مستقیم حضور داشت و یا آن را در پشت صحنه حمایت و کمک می کرد و باید دانست که هدف تمامی آن ها این است که انقلاب اسلامی ایران الگو باقی نماند.

حجت الاسلام فرزانه با اشاره به جنگ علیه کشور های اسلامی اذعان داشت: پرونده سیاه و ننگین آل سعود در تمام جنگ ها دیده می شود و آنها در جنگ ایران و عراق کمک زیادی به صدام کرده و در جنگ ۳۳ روزه آلمان نیز بارها نخست وزیر وقت آن کشور گفت که این جنگ را بنا به خواسته برخی کشور های عربی ایجاد شده است.

وی با بیان نقش آل سعود در جنگ علیه غزه گفت: حکومت نحس آل سعود در جنگ علیه غزه هیچگونه حمایتی از مردم بی دفاع و مظلوم غزه انجام نداد و حتی در قرارداد هایی که در آنها اسرائیل به رسمیت شناخته و حق مردم فلسطین ضایع می شد، حضور پیدا می کردند.

رئیس دانشگاه رضوی ابراز کرد: امروزه نیز آل سعود زایشگاه و پرورش دهنده القاعده، داعش و دیگر تکفیری ها شده و علیه اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: حکومت مفلوک عربستان به بهانه اینکه کشور یمن به دنبال استقلال یافتن بوده و می خواهد خود سرنوشت کشورشان را به دست بگیرند به آنان حمله کرده و مردم مظلوم آن جا را به خاک و خون می کشند.

حجت الاسلام فرزانه ادامه داد: هر چند آل سعود در جنگ های قبلی که در آن حضور و آن ها را حمایت می کرد جان سالم به در برد اما باید این را بداند که از خشم مردم و جوانان انقلابی یمن در امان نخواهد بود.

وی گفت: رژیم وحشی، ابله و مغرور آل سعود، دارای اختلاف بر مسند قدرت بوده و مخالفین جدی در داخل خود دارد، همچنین این رژیم هیچگونه پشتیبانی مردمی ندارد و اینها نشانه هایی برای نابودی آن است.

رئیس دانشگاه رضوی افزود: باید دانست که هرگز نمی توان یک ملت مقاوم و به پا خواسته را با حملات وحشیانه هوایی که زنان و کودکان را از بین می برد نابود کرد زیرا در مقابل آل سعود یک عده جوان علوی پر انگیزه و مملو از خشم و تنفر وجود داشته و مانند شیران درنده آل سعود را نابود خواهند کرد.

وی اذعان داشت: حکومتی با چنین وضعیتی نخواهد تواسنت پیروز باقی بماند و آل سعود باتلاق و گورستان بدی در یمن برای خود درست کرده است، و چراغی که در منطقه و در دل جوانان مسلمان کشور های اسلامی روشن شده است خاموش نخواهد شد و همچنین ایمان عمیقی که وارد دل جوانان شده از بین نخواهد رفت.

امام جمعه موقت مشهد نقش مردم انقلابی ایران را در این عصر بسیار مهم خواند و افزود: اکنون ایران ام القرا و الگو است و باید بیشتر از گذشته به وعده های الهی ایمان داشته و نباید صحنه انقلاب را ترک کنیم و هر لحظه باید در برابر مترسگ های آمریکایی و اسرائیلی مقاوت خود را بیشتر سازیم.

وی ابراز داشت: نیروهای بی نظیر نظامی ایران، متدین، جنگجو با تجربه و با ایمان هستند و مانند آنان در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، این ارتش و سپاه هر روز باید قدرتمند و شکست ناپذیر تر شود.

امام جمعه موقت مشهد در بخشی از سخنانش به اشاره به ویژگی های یک ملت مسلمان افزود: اگر یک ملت مسلمان به فضائلی همچون قناعت، صبر، شکر، خویشتن داری در برابر سختی ها و حسن خلق خلق آراسته شود می تواند به قدرت معنوی دست پیدا کند و همواره مراقب فکر و اعمال خواهد بود.

حجت الاسلام فرزانه افزود: اگر ملتی این سجایای اخلاقی را نداشته باشد چندین اتفاق رخ می دهد که افزایش کمی و کیفی گناه، تخلف وعده به خدا و همچنین دچار شدن به مرض نفاق از نمونه های آن است.