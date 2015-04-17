عربستان برای اثبات وفاداری خود به آمریکاواسرائیل به یمن حمله کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه، ایران هراسی از توطئه های عربستان برای حمله به یمن دانست و افزود: اما ملت بیدار و آگاه یمن در برابر این حملات تاکنون ایستادگی کرده است. در واقع مهمترین علت حمله عربستان به کشور یمن به این دلیل است که سیادت عربستان در منطقه از بین رفته است.

وی با محکوم کردن سکوت جوامع بین المللی در زمینه حمله عربستان به یمن ادامه داد: بیست و یک روز است دولت عربستان که مدعی اسلام و صلاحیت است مردم بی دفاع یمن را مورد حمله قرار داده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: حمله به یمن در واقع حمله به ایران است. جلوگیری از گسترش نفوذ انقلاب از توطئه های دشمنان است چرا که آنها به دنبال اجرای برنامه آمریکایی و اسرائیلی ها در یمن هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: امروز همه جهانیان متوجه شده اند که داعش مولود عربستان سعودی است و سعودی ها برای منحرف سازی افکار عمومی از این جریان به یمن حمله کرده اند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به ۲۹ فروردین ماه، سالروز تشکیل ارتش جمهوری اسلامی گفت: بر اساس قرآن و سیره و سنت پیامبر و امامان معصوم و عقل و خرد، هر جامعه بشری برای پایداری خود نیاز به عواملی دارد که شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ و قدرت نظامی می شود که این قدرت نظامی و نظامیان در هر زمان بر اساس مقتضای آن زمان و موقعیت موجود عمل می کند.

وی گفت: تصمیم گیری امام خمینی(ره) در خصوص نامگذاری ۲۹ فروردین ماه تصمیم درست و حکیمانه بوده است که عملکرد ارتش در دوران دفاع مقدس نشانگر این موضوع است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که هر چه از پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی می گذرد ارزش های انقلابی این نهاد بیشتر مشخص می شود زیرا این نهاد انقلابی اقدامات چشمگیری در کشور داشته که باعث شده دشمن نتواند اجازه عرض اندام به خود دهد.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: آمادگی نیروهای نظامی در برابر دشمنان می‌تواند قدرت هر کشوری را افزایش دهد و امروز نیروی دریایی، هوایی، زمینی، واکنش سریع و مدافعان مرز و تامین‌کنندگان امنیت داخلی و نظم و انضباط جامعه بر عهده نیروهای نظامی و انتظامی بوده و این نیروها در رشته‌های تخصصی به نظام اسلامی خدمت ارائه می‌کنند.