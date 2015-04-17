آل سعود قبر خود را در یمن می کند/ حضور دستان خون آلود صهیونیست ها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن بررسی تحولات منطقه خصوصا کشور یمن و تجاوز نظامی عربستان به این کشور، افزود: به خاک و خون کشیدن کودکان و مردم غیرنظامی در یمن توسط ماشین جنگی عربستان سعودی نوعی نسل کشی و محکوم است.

وی با تاکید بر حضور دستان به خون آلوده صهیونیستها و خصوصا آمریکای جنایتکار، تصریح کرد: آل سعود همچون اسرائیل دست به نسل کشی زده است و با این کار قبر خود را در یمن می کند و شکست خواهد خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری تجاوز ۲۰ روز عربستان به کشور یمن، تصریح کرد: شکستن حریم یمن توسط عربستان انسان را یاد جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه می اندازد.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای امنیت غیر قابل قبول است، افزود: این شورا بجای حمایت از مظلومان متاسفانه از متجاوز حمایت می کند.

وی عدم حضور نیروی نظامی ایران اسلامی در یمن، گفت: غرب و کشور عربستان به دنبال این است که بگوید ما در یمن حضور نظامی داریم ولی ملت ایران اسلامی در غم و شادی مردم مظلوم یمن شریک هستند.

خطیب جمعه سمنان همچنین عنوان شعار سالجاری را یادآور شد و اهتمام آحاد ملت برای تحقق این شعار تاکید کرد و گفت: پیوند مردم و دولت از جمله دستاوردهای امام خمینی(ره) بوده و از ابتدای انقلاب وجود داشته است که باید تقویت شود.

آیت الله شاهچراغی از مسئولان خواست تا به وعده های خود عمل کنند و تاکید کرد: این مهم نیازمند تقویت همدلی و همزبانی عملی در کشور است.

وی همچنین با اشاره به انتظارات معلمان، خواستار توجه ویژه مسئولان نظام به این انتظارات شد تصریح کرد: معلمان آینده سازان جامعه را تربیت می کنند و نباید دغدغه های مالی و ... داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با تاکید بر اینکه روحانیت همواره مسیر جامعه را هدایت و تصحیح كرده است، تصریح کرد: نقش روحانیت به عنوان سردمدار حمایت از نظام در تحقق شعار سال قابل توجه است و باید مردم را به حمایت از دولت دعوت کند.

آیت الله شاهچراغی، همچنین فرارسیدن سالروز ارتش جمهوری اسلامی در ۲۹ غروردین ماه را یادآور شد و گفت: فرزندان ارتش به عنوان بازوان توانمند نظام جمهوری اسلامی ایران نقش قابل توجهی در دوران دفاع مقدس و همچنین خودکفایی کشور داشته اند.

وی گفت: نیروهای مسلح ایران اسلامی در بهره برداری از تمام سلاح های متعارف پیشرفته دنیا خودکفا شده است.

امام جمعه سمنان در خاتمه با بیان اینکه همواره گفته ایم که قدرت نظامی ما برای بازدارندگی است نع تجاوز به کشورهای دیگر، تصریح کرد: قدرتهای دنیا وجود نیروهای مسلح پیرو ولایت و مجهز در ایران اسلامی را درک کرده اند و جرات تعرض به کشور ما را ندارند.