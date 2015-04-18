به گزارش خبرگزاری مهر، طرح توسعه حمل و نقل ريلي از طرح‌هاي بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ كل كشور با هدف توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي پارسال در شوراي اقتصاد تصويب شد.

مدت زمان اجراي طرح توسعه حمل و نقل ريلي ۱۰ سال و حجم كل سرمايه گذاري مورد نياز در طرح، هفت ميليارد و ۵۳۱ ميليون و ۹۰۰هزار دلار است. از آنجا كه بخش حمل نقل به عنوان يكي از مهمترين بخشهاي مصرف كننده انرژي به شمار مي آيد، اجراي راهكارهاي كاهش مصرف سوخت و آلايندگي در اين بخش و از آن جمله توسعه حمل و نقل ريلي (درون و برون شهري)، بسيار ضروري است.

با اجراي اين طرح ميزان حمل بار (بدون احتساب ترانزيت) با شبكه ريلي از ۲۱,۷ به ۷۵.۸ ميليارد تن كيلومتر و جابجايي مسافر از ۱۷.۴ به ۳۴.۲ ميليارد نفر كيلومتر از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ افزايش مي يابد. در اين طرح پروژه كاهش سهم دسترسي به شبكه (افزايش بهره وري و افزايش سرعت سير واگنها)، گشايش ۲۶ ايستگاه، دو خطه كردن ۳ هزار و ۶۹ كيلومتر، تراك بندي ۴ هزار و ۶۱۳ كيلومتر خطوط پرتردد، برقي كردن ۲ هزار و ۸۰۴ كيلومتر، بهسازي ۵ هزار و ۱۱۵ كيلومتر از خطوط، نوسازي و بازسازي ۳ هزار و ۷۳ كيلومتر از خطوط، ساخت و اصلاح ۱۵۸ كيلومتر مسير، خريد و نصب يك هزار و ۵۰ عدد سوزن با تراورس بتني، افزايش بار محوري از ۲۰ به ۲۵ تن (ده هزار و ۴۵۳ كيلومتر)، اسلب تراك محور جنوب به طول ۲۱۵ كيلومتر و يك پروژه كمكهاي فني و اعتباري اجرا مي شود.

مبناي بازپرداخت سالانه از طريق شركت راه آهن جمهوري اسلامي، به سرمايه گذاران غيردولتي به ازاي تحقق حمل هر تن كيلومتر بار اضافه شده (به استثناي حمل بار ترانزيت) نسبت به سال مبنا، ۲,۰۲۵ سنت دلار و به ازاي تحقق حمل هر نفر كيلومتر مسافر اضافه شده نسبت به سال مبنا، ۱.۰۱۳ سنت دلار در سقفهاي مقرر (حجم كل سرمايه گذاري) خواهد بود. عملكرد سال ۱۳۹۲ به عنوان عملكرد مبنا در نظر گرفته مي شود و درآمد حاصل از صرفه جويي سوخت در سال ۹۳ امسال بازپرداخت مي شود.

ميزان انرژي صرفه جويي شده ۱۱ هزار و ۱۵۷,۶۳ ميليون ليتر و ميزان كاهش انتشار كربن ۲۹.۹۵ ميليون تن معادل دي اكسيد كربن است. براساس بند 'ق' تبصره ۲ بودجه ۱۳۹۳، حدود ۳۰ ميليارد دلار به ۱۲ طرح بهينه سازي مصرف سوخت اختصاص پيدا كرد.