ناامنی در جوامع اسلامی با تقویت اتحاد بین مسلمانان از بین می رود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه سنندج با محکومیت حمله عربستان به یمن گفت: پادشاه عربستان خود را خادم الحرمین می نامد ولی به خود اجازه تعدی به کشور مسلمان دیگری می دهد که این عمل او غیراسلامی و غیر انسانی است.

وی عنوان کرد: متاسفانه عربستان امروز در راستای تحقق توطئه ها و اهداف دشمنان دین مبین اسلام حرکت می کند و این نوع برخورد تاسف آور است.

وی اظهارداشت: به خاک وخون کشیدن انسان ها برخلاف شریعت اسلام است و عملی غیر انسانی هم محسوب می شود که انتظار می رود مجامع جهانی جلوی چنین اقداماتی را بگیرند.

امام جمعه سنندج افزود: بی شک تقویت اتحاد و انسجام بین مسلمانان موجب از بین رفتن ناامنی در جوامع اسلامی خواهد شد.

ماموستا خدایی در بخش دیگری از خطبه های نماز بر ایجاد و فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان تاکید کرد و گفت: مسئولانی که در ارتباط با امور جوانان هستند باید تلاش بیشتری در سال جاری برای ایجاد اشتغال کنند تا یکی از مهمترین موانع موجود در ازدواج جوانان یعنی بیکاری از بین برود.

وی عنوان کرد: تهسیل شرایط ازدواج جوانان و افزایش این سنت الهی در میان قشر جوان قطعا کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

وی ضمن تبریک فرارسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: ارتش کشورمان اقتدار خود را در زمان هشت سال جنگ تحمیلی به جهانیان نشان داد و امروز نیز همه واقف به توانایی نیروهای نظامی و انتظامی ایران اسلامی هستند.

امام جمعه سنندج تلاش ها و خدمات نیروهای نظامی و انتظامی کشورمان در راستای ایجاد و پایداری امنیت قابل تقدیرخواند و اظهارداشت: در برهه کنونی که بیشتر کشورهای اسلامی به واسطه دسیسه های دشمنان درگیر جنگ های داخلی و خارجی شدند، وجود امنیت در ایران اسلامی حاکی از صلابت و اقتدار ارتش کشورمان است.