تشکیل کارگروه کاهش اختلالات سالمندی/۲۸.۵ درصد سالمندان تنها هستند

فرید براتی‌سده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براساس آمارهای مرکز آمار در حال حاضر ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار سالمند در کشور زندگی می کند که از این میان ۴۹ درصد را زنان تشکیل می دهند. این در حالی است که ۲۰ درصد زنان سالمند و ۸.۵ درصد مردان سالمند به تنهایی زندگی می کنند.

وی گفت: طی ۱۵ سال آینده تعداد افراد سالمند درایران به ۱۲ میلیون نفر می رسد و با توجه به کاهش تعداد افراد جوان در سال ، این امر رخ خواهد داد به همین دلیل از همین حالا باید برای سالهای آینده فکری اساسی کرد.

براتی سده با عنوان این که مسئولان باید تسهیلات لازم را برای رفاه و زندگی سالمندان فراهم کنند، ادامه داد: در سند ملی سالمندان راهکارها و اقدامات مختلفی در زمینه بهداشت و سلامت، بیمه ، رفاه، فعالیتها، استفاده از توانمندی و...، سالمندان در نظر گرفته شده است که پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: همچنین در برنامه ششم توسعه نیز باید مشکلات ، نیازها و بیمارهای سالمندان و همچنین راهکارهای رفع آنها در نظر گرفته شود و در همین راستا نشستها و جلسات تخصصی با همکاری کارشناسان و متخصصان این حوزه تشکیل می شود و زمینه برنامه و طرحهای ویژه سالمندان در برنامه ششم توسعه تصمیم گیری خواهد شد.

براتی سده به بیماری آلزایمر در میان سالمندان اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه این بیماری در دوران سالمندی شایع است به همین دلیل براساس مصوبه شورای ملی سالمندان کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

به گفته وی، این کارگروه در راستای پیشگیری و کنترل و کاهش اختلالات شناختی با تاکید بر آلزایمر تشکیل شده است که دستورالعمل تشکیل جلسات آن نیز نهایی شدن است و دستگاههای مرتبط مختلفی در آن حضور خواهند داشت.

براتی سده با اشاره به اینکه آمار تعداد مبتلایان به آلزایمر تهیه می شود، گفت: در صورتیکه تعداد مبتلایان به این اختلال مشخص شود می توان برای رفع کنترل و کاهش این بیماری برنامه ریزی درستی انجام داد که این اقدام با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی انجام می شود.