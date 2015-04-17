به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و استقلال تهران پیگیری شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. رضا عنایتی(16) برای استقلال و محمدحسین کنعانی (46) برای ملوان گل زدند.

در این دیدار که شاگردان امیر قلعه نویی به سه امتیاز آن نیاز مبرم داشتند، دو تیم در نیمه اول نمایش قابل قبولی داشتند که البته سهم ملوان در مالکیت توپ بیشتر از مهمان تهرانی بود. با این حال آبی پوشان تهرانی هم دست و پا بسته نبودند و چند حمله را روی دروازه حریف ایجاد کردند که یکی از آنها به گل تبدیل شد.

در دقیقه ۱۰ این دیدار ملوان می توانست به گل اول دست پیدا کند اما محسن فروزان با واکنشی زیبا اجازه باز شدن دروازه اش را نداد. در این صحنه رضا اعتمادی با عبور از چند بازیکن استقلال وارد محوطه جریمه شد و با ضربه ای فنی قصد گشودن دروازه آبی ها را داشت که فروزان این توپ را دفع کرد.

چند دقیقه بعد این استقلال بود که پشت محوطه جریمه ملوان صاحب یک ضربه ایستگاهی شد. این ضربه را یعقوب کریمی در دقیقه ۱۶ روی دروازه ملوان ارسال کرد که رضا عنایتی با ضربه سری زیبا توپ را درون دروازه میزبان شمالی جای داد تا شاگردان قلعه نویی پیش بیفتند.

پس از این گل ملوان حملات زیادی را طراحی کرد تا بتواند در نیمه اول گل خورده را جبران کند اما از این حملات نتیجه ای نگرفت و نیمه اول را با شکست به پایان رساند.

شروع نیمه دوم برای ملوانی ها با یک گل همراه بود و در حالی که فقط یک دقیقه از شروع نیمه دوم گذشته بود، محمدحسین کنعانی از درون محوطه شش قدم با ضربه ای برگردان دروازه استقلال را باز کرد که کار دو تیم از نو شروع شود.

با به تساوی کشیده شدن بازی دو تیم فوتبال شناور و خوبی را به نمایش گذاشتند و صاحب موقعیت های خوبی برای گلزنی شدند. یکی از این موقعیت ها در دقیقه 72 براس استقلال ایجاد شد که امید ابراهیمی از روی یک ضربه ایستگاهی دروازه ملوان را با خطر جدی مواجه کرد که ایمان صادقی توپ را به بیرون فرستاد.

در دقایق پایانی بازی هر دو تیم برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند که البته سهم استقلال بیشتر از حریف شمالی خود بود. با این حال در دقیقه 88 ملوان روی ضربه فرزاد حاتمی تا آستانه باز کردن دروازه استقلال پیش رفت اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد. استقلال در ثانیه های پایانی صاحب موقعیت طلایی شد که آرش برهانی نتوانست در موقعیتی تک به تک این فرصت را گل کند.