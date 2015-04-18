نوشهر شهر پرحریمی است

مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: رعایت حریم فرودگاه از جمله مباحثی است که تاکید زیادی روی آن می شود و هیچ پروانه ای را بدون استعلام از فرودگاه صادر نمی کنیم تا حدود و حریم رعایت شود.

عضو شورای شهر نوشهر بیان داشت: بخش اعظم موانع فرودگاه نوشهر مربوط به ضلع غربی و پروانه هایی است که از سوی شهرداری شهر چالوس صادر شده است.

وی با بیان اینکه بصورت قانونمند امتیازاتی در محدوده حرایم دیده نشده است گفت: اما بصورت مورد و در کمیسیون ماده ۵ کمکها و امتیازاتی برای شهروندان درنظر گرفته شده است.

۹ هکتار از بافت شهری نوشهر فرسوده است

مهدی توکلی درباره بافت فرسوده نوشهر نیز ادامه داد: حدود ۹ هکتار از بافت شهری نوشهر فرسوده است و از طریق ماده کمیسیون ۵ امتیازاتی برای نوسازی آن درنظر گرفته شده است.

وی تراکم پایه در شهر نوشهر را ۶۰ درصد ولی در بافت فرسوده ۱۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: تسهیلات در نظر گرفته برای مردم رغبت آنان را برای نوسازی بیشتر کرده و بیشتر بافت فرسوده شهر در منطقه گردکل، فرودسی، هلستان و غیره شناسایی شده است

وی بودجه مصوب سال گذشته این شهر گردشگری را ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: میزان بودجه جذب شده رشد داشته است.

توکلی با بیان اینکه از میزان بودجه مصوب شده پنج میلیارد تومان قرار بود از محل فروش مغازه های همافران جذب شود که محقق نشد، گفت: طبق آخرین گزارش ها، میزان بودجه نقدی جذ شده در سال قبل ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی یادآورشد: مجموع بودجه جذب شده به اضافه تملک و تهاتر صورت گرفته بین ۲۸ تا ۳۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بودجه مصوب رشد داشته است.

رئیس کمیسیون، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر نوشهر، گفت: در بودجه سال جاری ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد درنظر گرفته شده است و امسال بودجه مصوب حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه روی نحوه تامین منابع درآمدی باید تجدید نظر صورت گیرد، گفت: منابعی که از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ یا فروش تراکم تامین می شود، جزو منابع پایدار نبوده و امتیاز محسوب نمی شود و باید به دنبال منابع درآمدی جدید باشیم.

توکلی گفت: فروش تراکم و شهرفروشی می تواند در دوران مختلف و آتی به شهر آسیبهای جدی بزند و اکنون نزدیک راه تامین درآمدی، منابع درآمدی ماده ۱۰۰ و فروش تراکم است.

عضو شورای شهر نوشهر ادامه داد: نحوه درآمدی شهرداری از جمله ایرادهاست که باید بازنگری درزمینه جذب منابع صورت گیرد.