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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۸:۳۶

دومین حادثه تلخ جاده سراوان/

قاچاق انسان ۵ کشته برجای گذاشت

قاچاق انسان ۵ کشته برجای گذاشت

زاهدان- بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو تویوتا در محور سراوان - خاش پنج نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه خودرو تویوتا در دو راهی ناگان محور سراوان-خاش با یک دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ که هر دو حامل اتباع بیگانه غیر مجاز بودند، برخورد کرد.

بهمن دهواری افزود: بر اثر این حادثه پنج نفر در دم کشته و پنج نفر زخمی شدند و با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر، اورژانس و نیروی انتظامی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز نیز بر اثر برخورد دو دستگاه تویوتا و سواری پژو ۴۰۵ در ۱۰۰ کیلومتری محور سراوان به خاش که هر دو حامل اتباع بیگانه غیر مجاز بودند، ۱۵ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.

کد مطلب 2536095

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