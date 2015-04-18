قاچاق انسان ۵ کشته برجای گذاشت

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه خودرو تویوتا در دو راهی ناگان محور سراوان-خاش با یک دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ که هر دو حامل اتباع بیگانه غیر مجاز بودند، برخورد کرد.

بهمن دهواری افزود: بر اثر این حادثه پنج نفر در دم کشته و پنج نفر زخمی شدند و با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر، اورژانس و نیروی انتظامی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز نیز بر اثر برخورد دو دستگاه تویوتا و سواری پژو ۴۰۵ در ۱۰۰ کیلومتری محور سراوان به خاش که هر دو حامل اتباع بیگانه غیر مجاز بودند، ۱۵ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.