ماندگاری در بازار عراق با حضور شرکتهای شاخص ایرانی محقق می شود

سرمد شهرستانی در سفر هیئت تجاری استان قزوین به کربلا در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی این استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به کربلا با بیان اهمیت بازارهای عراق برای سرمایه گذاری گفت: اگر به آینده عراق که قرار است صادرات نفت خود را به ۱۰ میلیون بشکه برساند توجه کنید متوجه خواهید شد که این کشور در سالهای آتی از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار خواهد شد و اگر امروز بتوانید در این منطقه سرمایه گذاری کنید محصول خوبی برای آینده ذخیره خواهید کرد.

این فعال اقتصادی بیان کرد: از ریسک حضور در عراق هرگز نترسید زیرا مصرف مردم در بخشهای محتلف بویژه مواد غذایی بالاست و نیازمندیها زیاد است و اگر بازاریابی خوبی داشته باشید قادرید کارهای بزرگ اقتصاد را برنامه ریزی کنید.

بازار عراق تنوع پذیر نیست

شهرستانی تصریح کرد: اگر یک محصول در کشور عراق بتواند با کیفیت خود و ذائقه مشتری نظر مصرف کننده را جلب کند قادر خواهد یود تا سالها در این بازار حضور مستمری داشته باشد لذا اگر در شرایط کنونی محصولات مرغوب با قیمت مناسب را عرضه کنید و بتوانید ذائقه آنها را پاسخ دهید دیگر نگران آینده نخواهید بود و به سود منطقی هم دست خواهید یافت.

وی بیان کرد: شرایط سیاسی عراق و حمله داعش به این کشور و موضع گیرهای برخی کشورها موجب شده تا مردم نسبت به برخی کشورها مانند ترکیه و عربستان دیدگاهشان تغییر یافته و ایران را به عنوان حامی واقعی و دوست خود تلقی کنند که در بدترین اوضاع به مدد آنها آمده است لذا بسیار تمایل دارند کالای ایرانی مصرف کنند به همین دلیل فرصتی طلایی و استثنایی در عراق ایجاد شده که سرمایه گذاران و تجاری ایرانی باید از آن استفاده کنند.

شهرستانی تصریح کرد: امروز مردم عراق حاضرند حتی کالای ایرانی را از کالاهای مشابه گرانتر بخرند تا ثابت کنند قدردان حامیان خود هستند و این وضعیت شاید مدت زیادی طول نکشد و شرایط سیاسی دچار تغییر و تحول است لذا فرصت را از دست ندهید.

ارائه کالای مرغوب مطابق با سلیقه و دائقه مشتری ارائه کنید

این تاجر و بازرگان ساکن در استان کربلا بیان کرد: شرکتی مانند کاله در عراق بسیار موفق عمل کرده و با ارائه محصولی با کیفیت و مرغوب توانسته بازار را بخوبی بدست آورد و اگر در فروشگاهی کالاهای خارجی دیده می شود یک سوم آن محصولات کاله است که تجربه موفقی است که می تواند مورد توجه تجار ایرانی قرار گیرد.

شهرستانی گفت: فرصت طلایی در کشور عراق را با ارائه محصولات با کیفیت غنیمت شمارید تا در دراز مدت بتوانید حضور ماندگاری در این بازار داشته باشید.

وی یادآورشد: امنیت استانهای کربلا، بغداد، نجف کاملا برقرار است وتنها در برخی مناطق شاهد نا امنی هستیم که آن هم امیدواریم با استفامت و حضور مردم این کشور برطرف شود.

شهرستانی که ۲۲ سال سابفه تجارت و بازرگانی دارد تصریح کرد: برخی تسهیلاتی که امروز به تجار ایرانی داده می شود و برخی محدودیت ها برداشته شده نسبت به سالهای گذشته بی نظیر است لذا اگر شرکت های ایرانی با نگاهی به سود منطقی خود به کیفیت کالای صادراتی توجه جدی کنند و در برخی مواقع از مشارکت شرکت های عراقی استفاده کنند ریسک کمتری در کار خواهند داشت.

مواد غذایی، بهداشتی و شوینده و مصایح سا ختمانی در عراق بازار خوبی دارد

این تاجر و بازرگان بیان کرد: کربلا با جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری ساکن در روزهای عادی سال حدود دو میلیون نفر و در مناسبتها پنج تا ۱۰ میلیون نفر و در اربعین دهها میلیون زائر دارد که امسال این حضور بی سابقه بود و این وضعیت نیازمند تامین نیازهای زائران زیادی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

وی گفت: مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، مواد پروتئینی بویژه گوشت سفید و قرمز، مصالح ساختمانی در عراق و استان کربلا بازار خوبی دارد و تولیدکنندگان این محصولات می توانند با مطالعه و برنامه برای حضور در این بازار بزرگ وارد کار شوند و مشارکت جدی داشته باشند.

شهرستانی بیان کرد: دولت در امور اقتصادی دخالت نمی کند و شما اگر با قوانین تجاری این کشور آشنا شوید با هزینه و ریسک کمتری می توانید وارد بازار شوید و اکر تمایل داشتید با زمین با اجاره ۹۹ ساله خریداری کنید و شرکت و کارخانه احداث کنید که این کار نیز سودآوراست.

وی سود بانکی در عراق را هشت تا ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: برای احداث کارخانه می توانید با بانک وارد مذاکره شوید و از تسهیلات با سود ۸ تا ۱۰ درصدی برخوردار شوید که استفاده از سرکت های عراقی نیز می تواند شما را از امکانات دولتی برخوردار کند.

شرکت های توانمند و مطرح ایرانی در عراق حاضر شوند

شهرستانی تصریح کرد: راه اندازی شرکت های مشترک هم از کارهای خوبی است که موفقیت شما را بیشتر می کند و اتاق بازرگانی کربلا تلاش می کند تا شرکت های موفق را به شما معرفی کند تا با افراد توانمند و سالم همکاری کنید.

عضو اتاق بارگانی استان کربلا یادآورشد: تاکید جدی داریم که در انتخاب شرکتها و واحدهای تولیدی برای حضور در عراق بسیار دقت کنید تا شرکتهای توانا با بهترین محصولات وارد این بازار شوند تا تجربه ناموفق برخی شرکتها ه کالای ارزان و بی کیفت را برای سود بیشتر وارد بازار کردند موجب بی اعتمادی در خرید کالای ایرانی نشود.

شهرستانی برپایی نمایشگاههای فصلی و دائمی از انواع محصولات تولیدی استان قزوین در کربلا را از کارهای مهم دانست و افزود:این کار در کنار تبلیغ گسترده در مناطق مختلف می تواند در معرفی کالای ایرانی در کشور عراق از جمله استان کربلا تعیین کننده باشد.

وی اظهارامیدواری کرد از این پس شاهد حضور تعداد بیشتری از تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی و قزوینی در استان کربلا و دیگر استانهای کشور عراق برای توسعه مناسبات اقتصادی باشیم.