شیوه جدید مهندسان در تصفیه آب دریا و فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان عمل تصفیه آب دریا یا فاضلاب فقط در مدت ۲.۵ دقیقه انجام می شود. این سیستم موسوم به PQUA همراه با ترکیبی از عناصر تفکیک کننده، قادر به جداسازی و حذف تمامی آلاینده ها و همچنین آلاینده های آلی و غیرآلی، می باشد.

کارکنان فنی این تحقیق در این باره می گویند: «متدولوژی یافت شده مبتنی بر تفکیک مولکولی آلاینده های آب در جهت بازیابی مواد معدنی ضروری و لازم برای بدن انسان است.»

به گفته این تیم تحقیق مکزیکی، «در طول فرآیند تصفیه هیچ گاز، بو یا عنصر سمی که به محیط زیست، سلامت انسان یا کیفیت زندگی صدمه و آسیب بزند تولید نمی شود.»