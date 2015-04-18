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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۶:۰۳

با ابداع تکنولوژی جدید؛

شیوه جدید مهندسان در تصفیه آب دریا و فاضلاب

شیوه جدید مهندسان در تصفیه آب دریا و فاضلاب

مهندسان مکزیکی با ابداع تکنولوژی جدیدی درصدد بازیابی و تصفیه آب دریا یا فاضلابهای خانگی، هتلها، بیمارستانها، تاسیسات تجاری و صنعتی بدون توجه به میزان آلاینده ها و میکروارگانیسم های موجود برآمده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان عمل تصفیه آب دریا یا فاضلاب فقط در مدت ۲.۵ دقیقه انجام می شود. این سیستم موسوم به PQUA همراه با ترکیبی از عناصر تفکیک کننده، قادر به جداسازی و حذف تمامی آلاینده ها و همچنین آلاینده های آلی و غیرآلی، می باشد.

کارکنان فنی این تحقیق در این باره می گویند: «متدولوژی یافت شده مبتنی بر تفکیک مولکولی آلاینده های آب در جهت بازیابی مواد معدنی ضروری و لازم برای بدن انسان است.»

به گفته این تیم تحقیق مکزیکی، «در طول فرآیند تصفیه هیچ گاز، بو یا عنصر سمی که به محیط زیست، سلامت انسان یا کیفیت زندگی صدمه و آسیب بزند تولید نمی شود.»

کد مطلب 2536186
حبیب احسنی پور

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