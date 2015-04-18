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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۶:۴۹

شورشیان بوکو حرام 12 نفر را در نیجریه سر بریدند

شورشیان بوکو حرام 12 نفر را در نیجریه سر بریدند

یک مقام ارتش نیجریه از قتل فجیع 12 شهرند این کشور توسط شورشیان بوکو حرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که ارتش نیجریه در تلاش است غیرنظامیان را از مناطق درگیری با شورشیان بوکو حرام در شمال شرق این کشور خارج کند، شاهدان عینی از کشته شدن 12 نفر به طرزی فجیع توسط این شورشیان خبر می دهند.

در همین رابطه یک مقام ارتش نیجریه گفت بوکو حرام این 12 نفر را سر بریده است. بر این اساس شورشیان که در پی شدت گرفتن حملات ارتش نیجریه، ناچار به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در شمال شرق نیجریه شده اند، در راه فرار خود اقدام به کشتار مردم می کنند.

یک شاهد عینی نیز که پدر و مادرش در بین قربانیان این جنایت هستند به رویترز گفت شورشیان پیش از رسیدن کمک ارتش جمعی از مردم را به قتل رسانده و گریخته اند. این در حالی بود که ارتش نیجریه در تلاش بود مردم را با بالگرد از منطقه خارج کند.

کد مطلب 2536191

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