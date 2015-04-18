ادوات پیشرفته نظامی ارتش در شرایط تحریم ساخته شده است

سرهنگ محسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران برای هر استان و شهرستان مشخص شده است و طبق قانون اساسی حفظ تمامیت ارضی اصلی ترین هدف ارتش جمهوری اسلامی ایران است و به منظور تحقق این امر نیروهای ارتش در مرزها مستقر هستند و با قدرت از مرزهای کشور دفاع می کنند.

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان با توطئه می خواستند که ارتش را منحل کنند اما با هوشیاری و ذکاوت همیشگی امام راحل (ره) و بهره گیری از مشاوره مقام معظم رهبری، این ارگان به کار خود ادامه داد و در تمام طول انقلاب نقش مثبتی در دفاع از انقلاب اسلامی از خود به نمایش گذاشت و این مهم سبب شد امام خمینی (ره) نیز ۲۹ فروردین را به نام ارتش نام نهادند.

سرهنگ نظری ادامه داد: به مناسبت این روز، یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران مراسم رژه را در شهرهای مختلف برپا می نمایند و همه ساله مراسم با شکوه رژه با حضور نیروهای مسلح مستقر در شهرستان آبیک نیز برگزار می شود که در این مراسمات گوشه ای از قدرت و آمادگی ارتش به نمایش در می آید.

این مسئول با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: ارتش نیز همانند سازمان های دیگر کشور با جدیت به دنبال اجرای شعار سال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری است و به همین منظور با وجود شرایط تحریمی، ادوات بسیار پیشرفته ای ساخته شده که توسط مسئولان مربوط اطلاع رسانی می شود.

سرپرست آمادگاه اصلی و عمومی شهرستان آبیک بیان کرد: جهان در شرایط کنونی با جنگ های نامتقارن مواجه است که آموزش های لازم در این زمینه به نیروها داده شده و ادوات و تجهیزاتی تهیه شده که ما را در این شرایط در آمادگی کامل قرار داده است.