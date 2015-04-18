خراسان رضوی نایب قهرمان دومیدانی دختران شرق کشور شد

ژیلا حصاری در گفتگو با مهر اظهار کرد: دختران ورزشکار خراسان رضوی بار دیگر در رشته دو ومیدانی در سطح کشور در سال جاری افتخار آفرین شدند.

وی اعلام کرد: در رقابت هایی که روز گذشته با حضور ۴۰ ورزشکار از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، یزد و سیستان و بلوچستان در ورزشگاه تختی مشهد برگزار شد دوندگان شرکت کننده در رشته های ۱۰۰متر، ۴۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۱۰۰ متر با مانع، پرش طول، ارتفاع و پرتاب نیزه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی بیان کرد: در رقابتی نزدیک و فشرده دختران دونده خراسان رضوی در رده نونهالان با ۴ امتیاز اختلاف بعد از دوندگان یزد قرار گرفتند و موفق به کسب نایب قهرمانی این دوره از مسابقات شدند.

حصاری یادآور شد: تیم خراسان رضوی با ۴۵ امتیاز نایب قهرمان و در رده دوم ایستاد و یزد با ۴۹ امتیاز قهرمان شد.

وی افزود: همچنین دوندگان نونهال استان گلستان با ۴۰ امتیاز در رده سوم قرار گرفتند.

نایب رییس هیئت دو ومیدانی خراسان رضوی اعلام کرد: بهاره جهان تیغ در ۴۰۰ و ۱۵۰۰ متر رتبه اول، نگین نظامی در ۱۰۰ متر رتبه دوم، روژین امامی در ۱۰۰ متر مانع رتبه دوم، سحر پرهیزگار در ۱۰۰ متر رتبه سوم، نفیسه سرخوش در ۴۰۰ متر رتبه سوم را کسب کردند.

وی افزود: سلطان دستاروندان حائز رتبه سوم در ۱۵۰۰ متر و رتبه دوم در ۴۰۰ متر شد و در پرش طول نیز الهام غفوری مقام دوم و در پرتاب نیزه مریم رشیدی رتبه دوم را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دو و میدانی بانوان شرق کشور روز جمعه با حضور ۴۰ ورزشکار در قالب هفت تیم از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان و گلستان در ورزشگاه تختی مشهد برگزار شد.

گفتنی است در رقابت هایی دو و میدانی که پیش از این و به مناسبت گرامیداشت مقام زن و با حضور بیش از ۸۰ دونده نوجوانان به میزبانی مجموعه اختصاصی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد نیز دختران ورزشکار خراسانی موفق شدند با کسب بیشترین امتیاز عنوان قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص دهند.